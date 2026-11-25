Компания Honor представила на российском рынке смартфон Choice T20. Внешне аппарат очень похож на более дорогой Honor 600 Pro, который в свою очередь многое позаимствовал у последних Айфонов. В этом месте стоит добавить, что сама компания новинку не разрабатывала: в рамках серии Choice выходят гаджеты от сторонних фирм, выбранных Honor для брендирования (отсюда и пошло название «Choice»). В данном случае аппарат выпустил китайский ODM-производитель Water World, который в последние годы создавал бюджетные смартфоны HTC Wildfire.

Технически Honor Choice T20 — это типичный «ультрабюджетник». Он работает на базе чипсета Unisoc T7250 и оснащается всего 4/64 ГБ памяти. Зато лоток для карточек тройной: можно поставить две SIM-карты и отдельно MicroSD. Экран представлен 6,78″ IPS-матрицей с разрешением 1576x720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 600 нит. Задняя камера одинарная (13 МП), остальные «модули» — это обычные заглушки. Питается аппарат от батареи на 7000 мА*ч, а заряжается от 15-ваттного адаптера. Смартфон оснащается двумя микрофонами и многофункциональной кнопкой, а вот NFC здесь нет. В качестве системы используется урезанный Android 16 Go.

Цена Honor Choice T20 составила 11990 рублей. В наличии есть чёрная, серебристая и оранжевая расцветки.

Источник: MT