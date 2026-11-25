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Оригинальные Samsung Galaxy Watch, которые уже несколько лет не получают обновлений, научились работать с операционной системой Google. Энтузиаст под ником Depth118 перенес на часы Wear OS 3.5, изначально предназначенную для первых Pixel Watch. Благодаря этому устройство, представленное еще в 2018 году, получило альтернативу давно устаревшей платформе Tizen.

Речь идет о первой модели Galaxy Watch с обозначением SM-R800. Samsung прекратила выпускать для нее обновления в 2023 году, а сама компания уже давно отказалась от развития Tizen в пользу Wear OS. Однако официально установить новую операционную систему на старые часы нельзя. Эту возможность решил проверить сторонний разработчик, опубликовавший результаты своей работы на GitHub.

Перенесенная система не имеет отношения к фирменной оболочке One UI Watch. Это практически чистая Wear OS, адаптированная для оборудования Samsung. На данный момент уже функционируют сенсорное управление, кнопки и вращающийся безель. Сохранилась возможность сопряжения со смартфоном, прием уведомлений, отслеживание сердечного ритма и подсчет шагов.

При этом прошивка пока остается экспериментальной. Она находится на раннем этапе разработки, поэтому ее стабильность и совместимость с разными экземплярами часов еще не подтверждены. Есть и дополнительный риск: установка портированной системы заменяет оригинальный загрузчик Samsung. Это следует учитывать перед попыткой самостоятельной установки.

Проект рассчитан прежде всего на пользователей, которые умеют работать с неофициальными прошивками и готовы к возможным проблемам. Исходный код и материалы по переносу Wear OS разработчик разместил на GitHub.

Источник: SamMobile