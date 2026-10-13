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Компания Redmi представила на китайском рынке обновлённую версию смартфона Redmi Note 17 Pro. Начинка осталась прежней, изменились расцветки и набор конфигураций памяти. Корпус теперь можно выбрать в оранжевом, зелёном и чёрном цветах, причём новые оттенки доступны и в версии с 8 ГБ оперативной памяти. Задняя панель оранжевого варианта покрыта разводами, зелёный выполнен в один тон. Июльская модель продавалась в чёрном, белом, голубом и фиолетовом.

Автор: Redmi через IT Home Источник: www.ithome.com

Среди конфигураций появился вариант с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которого у июльской модели не было. Вариантов 8/512 и 12/256 ГБ в обновлённой линейке нет.

В остальном характеристики совпадают с июльской моделью: Snapdragon 6s Gen 4, аккумулятор на 9000 мА·ч с зарядкой 67 Вт, основная камера на 50 Мп и 6,83-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц.

За новую версию в Китае просят от 1599 юаней (~$237).

Источник: IT Home