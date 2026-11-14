Огромный экран, 144 Гц и Direct LED: Philips выбрала необычную комбинацию для 100-дюймового ТВ

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Новый телевизор Philips получил экран диагональю 100 дюймов (254 см) и систему AmbiScape, которая выводит динамическую подсветку за пределы корпуса. Теперь цветовое оформление меняется не только вокруг экрана: совместимые умные светильники в комнате могут синхронно реагировать на происходящее в фильмах, играх и музыкальных клипах.

Модель относится к серии PQS9001, которую TP Vision представила в линейке телевизоров Philips 2026 года. Это QLED-телевизор с разрешением 4K и технологией квантовых точек. Версия с диагональю 100 дюймов стала крупнейшей в серии The One, где также предусмотрены варианты на 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов.

100-дюймовая панель работает на базе LCD-матрицы QLED с прямой светодиодной подсветкой Direct LED. Mini LED в телевизоре нет, несмотря на огромную диагональ. За обработку изображения отвечает процессор P5 седьмого поколения, а частота обновления достигает 144 Гц. Для подключения игровых консолей и ПК предусмотрены четыре порта HDMI 2.1.

Телевизор поддерживает Dolby Vision 2, HDR10 и HDR10+, а также декодирует многоканальный звук Dolby Atmos и DTS: X. Акустическая система мощностью 50 Вт выполнена по схеме 2.1. Управляет устройством операционная система Titan OS, также предусмотрена поддержка Apple Home, Google Home и Matter. В Европе рекомендованная цена составляет 4300 евро. Продажи 100-дюймовой версии заявлены для европейского рынка.

Источник: philips