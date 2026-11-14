Масштабная приостановка полетов в США произошла из-за технических неполадок в системе

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Из-за технических неполадок в системе управления воздушным движением в США в субботу, 14 ноября, на некоторое время были приостановлены все полеты — самолеты оставались на земле. Спустя несколько часов техническим специалистам удалось взять ситуацию под контроль, и первые рейсы смогли отправиться в путь.

Автор: Boeing Источник: x.com

В ночь на субботу, 14 ноября, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) распорядилось приостановить полеты по всей стране. Причиной стали проблемы со связью между 22 региональными центрами управления воздушным движением (Air Route Traffic Control Centers — ARTCC). Дополнительные подробности поначалу не сообщались. Изначально было неясно, как долго продлится этот запрет на вылеты и сколько времени потребуется на устранение неполадок для возобновления нормальной работы авиасообщения.

Как сообщает американский авиационный портал AvBrief, в последний раз подобная всеобщая приостановка полетов происходила в 2023 году из-за сбоя в системе NOTAM (система оповещения авиаперсонала). А самый первый случай полной остановки полетов имел место в 2001 году — после событий 11 сентября.

«В связи с возникновением проблем со связью, затронувших все региональные центры управления воздушным движением (ARTCC), FAA ввело запрет на полеты во всех аэропортах США, — сообщил ночью в субботу министр транспорта Шон Даффи в социальной сети X. — Технические специалисты FAA занимаются выяснением причин. Мы будем оперативно информировать о развитии событий по мере поступления новой информации».

По данным портала T-Online, ссылающегося на сервис Flightradar24, в момент введения запрета 4042 рейса направлялись в аэропорты США. В приложении ATC, позволяющем пользователям прослушивать радиообмен между аэропортами и воздушными судами, была опубликована запись слов авиадиспетчера из Чикаго. «Мы потеряли все частоты и всю автоматизацию, необходимую для передачи управления, работы со стрипами (карточками сопровождения рейсов) и так далее», — сообщил специалист.

Американская система связи, используемая в службе управления воздушным движением, считается устаревшей. Буквально несколько дней назад FAA объявило, что дискеты как носители данных окончательно вышли из употребления и системы будут модернизированы.

Спустя несколько часов FAA начало постепенно возобновлять авиасообщение, поскольку техническим специалистам удалось устранить неполадки. Тем не менее, десятки тысяч пассажиров на какое-то время оказались заблокированы в аэропортах; ожидается, что последствия сбоя будут ощущаться в расписании полетов и в воскресенье, 15 ноября.

В ходе совместной пресс-конференции министр транспорта США Шон Даффи и министр внутренних дел Марквейн Маллин представили предварительные выводы. Согласно им, причиной сбоев стали устаревшие радиолокационные системы и системы связи американской службы управления воздушным движением. Версии о связи с глобальным сбоем в работе сервисов Microsoft были исключены. Заявления опубликованы на платформе X.

Источник: x.com/FAANews

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 159 0
Автор avia_news Рейтинг +5.10
Блог Авто и транспорт 375 13152 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

В детстве вы осознавали мир глубже, чем сегодня: ученые выяснили, куда уходит острота восприятия

В возрасте 5 или 6 лет любое событие окружающего мира вызывает у человека сильный отклик и воспринимается во всех подробностях. Ребенок, который еще не знаком с законами физики и метеорологии,...

Остров Буве: можно пересечь океан и так и не сойти на берег

Экспедицию готовили два года. Двадцать участников, судно с вертолётами, оборудование и бюджет около 750 тысяч долларов. В начале 2018 года команда добралась морем до острова Буве. Оставалось...

На Гавайи завезли непальских фазанов, и они спровоцировали распространение инвазивной банановой маракуйи

В 1962 году на гавайском ранчо Пуу Вааваа выпустили 67 непальских фазанов. Вид планировали разводить в качестве новой дичи для охоты. Однако спустя десятилетия Служба национальных парков США...

Обзор игровой мышки VXE Dragonfly X3 Pro

VXE Dragonfly X3 Pro — беспроводная игровая мышь, в которой производитель сделал акцент на небольшом весе, точности позиционирования и гибкости настроек. Модель получила симметричный...

Почему формат DAT не стал массовым, хотя звучал идеально

В 1987 году Sony представила компактный цифровой формат записи звука на магнитную ленту Digital Audio Tape. Кассета размером примерно вдвое меньше обычной компакт-кассеты (около 73 x 54 x 10,5 мм)...

Мультиметр для автодиагностики FNIRSI TMP-610S: обзор осциллографа, цифрового генератора и тестера сигналов в одном корпусе

В одном корпусе осциллограф, цифровой генератор и тестер сигналов — такое устройство позволяет не только видеть статические значения амплитуды, но и анализировать форму сигналов,...