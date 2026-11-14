Масштабная приостановка полетов в США произошла из-за технических неполадок в системе

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Из-за технических неполадок в системе управления воздушным движением в США в субботу, 14 ноября, на некоторое время были приостановлены все полеты — самолеты оставались на земле. Спустя несколько часов техническим специалистам удалось взять ситуацию под контроль, и первые рейсы смогли отправиться в путь.

В ночь на субботу, 14 ноября, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) распорядилось приостановить полеты по всей стране. Причиной стали проблемы со связью между 22 региональными центрами управления воздушным движением (Air Route Traffic Control Centers — ARTCC). Дополнительные подробности поначалу не сообщались. Изначально было неясно, как долго продлится этот запрет на вылеты и сколько времени потребуется на устранение неполадок для возобновления нормальной работы авиасообщения.

Как сообщает американский авиационный портал AvBrief, в последний раз подобная всеобщая приостановка полетов происходила в 2023 году из-за сбоя в системе NOTAM (система оповещения авиаперсонала). А самый первый случай полной остановки полетов имел место в 2001 году — после событий 11 сентября.

«В связи с возникновением проблем со связью, затронувших все региональные центры управления воздушным движением (ARTCC), FAA ввело запрет на полеты во всех аэропортах США, — сообщил ночью в субботу министр транспорта Шон Даффи в социальной сети X. — Технические специалисты FAA занимаются выяснением причин. Мы будем оперативно информировать о развитии событий по мере поступления новой информации».

По данным портала T-Online, ссылающегося на сервис Flightradar24, в момент введения запрета 4042 рейса направлялись в аэропорты США. В приложении ATC, позволяющем пользователям прослушивать радиообмен между аэропортами и воздушными судами, была опубликована запись слов авиадиспетчера из Чикаго. «Мы потеряли все частоты и всю автоматизацию, необходимую для передачи управления, работы со стрипами (карточками сопровождения рейсов) и так далее», — сообщил специалист.

Американская система связи, используемая в службе управления воздушным движением, считается устаревшей. Буквально несколько дней назад FAA объявило, что дискеты как носители данных окончательно вышли из употребления и системы будут модернизированы.

Спустя несколько часов FAA начало постепенно возобновлять авиасообщение, поскольку техническим специалистам удалось устранить неполадки. Тем не менее, десятки тысяч пассажиров на какое-то время оказались заблокированы в аэропортах; ожидается, что последствия сбоя будут ощущаться в расписании полетов и в воскресенье, 15 ноября.

В ходе совместной пресс-конференции министр транспорта США Шон Даффи и министр внутренних дел Марквейн Маллин представили предварительные выводы. Согласно им, причиной сбоев стали устаревшие радиолокационные системы и системы связи американской службы управления воздушным движением. Версии о связи с глобальным сбоем в работе сервисов Microsoft были исключены. Заявления опубликованы на платформе X.

Источник: x.com/FAANews