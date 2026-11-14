Педали есть, а цепи нет: представлен электровелосипеды LumiStride

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Стартап из Гонконга LumiStride представил на краудфандинг площадке серию компактных складных электровелосипедов, в трансмиссии которых используется вал и конические шестерни для передачи крутящего момента от педалей на заднее колесо, так же используется электромотор. Аккумуляторная батарея реализована в виде двух компактных модулей по 470 г. с общей емкостью 180 Втч и быстрой зарядкой 20 Вт по Type-C, запас хода около 30 км. В конструкции велосипеда используется всего 121 деталь.

Рама выполнена из алюминия и карбонового волокна, вилка ригидная. Масса электровелосипеда около 9 кг. Тормоза дисковые.

В серии три внешне схожие модели: Vector 1655 долларов США, Maverick — 1295$ и Pinnacle — 2 159 $. Отличия в типе дисплея, емкости аккумуляторной батареи и датчиках для поддержки педалирования (скорости/момента). Выход на рынок в феврале 2027 года.

Источник: indiegogo.com