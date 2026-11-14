Huawei Pura 90 Plus оказался мощнее iPhone 17 Pro по характеристикам, но есть один подвох

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Huawei Pura 90 Plus поставил iPhone 17 Pro в неудобное положение: аккумулятор китайского смартфона почти на 43% вместительнее, а зарядка заметно быстрее. Но победа Huawei не выглядит безоговорочной. Apple сохраняет преимущество в производительности, а её смартфон предлагает более развитые возможности видеосъёмки.

Автор: Андрей Матвеев Источник: unsplash.com

Pura 90 Plus получил аккумулятор ёмкостью 5700 мА·ч, проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. У iPhone 17 Pro батарея заметно меньше, а скорость беспроводной зарядки MagSafe достигает 25 Вт. Huawei также предлагает более крупный 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц против 6,3 дюйма у Apple.

Ещё интереснее выглядит сравнение камер. Основной модуль Huawei оснащён 50-мегапиксельным сенсором дюймового типа с переменной диафрагмой и оптической стабилизацией. В дополнение установлены перископическая камера на 48 Мп с четырёхкратным оптическим увеличением и сверхширокоугольный модуль на 40 Мп. У iPhone 17 Pro три камеры по 48 Мп, зато смартфон поддерживает запись видео 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, Dolby Vision и ProRes RAW.

При этом Huawei не удалось обойти Apple по всем направлениям. Процессор Kirin 9025 уступает трёхнанометровому A19 Pro, а HarmonyOS 7 может стать проблемой для покупателей за пределами Китая из-за доступности приложений. Зато Pura 90 Plus стоит около 730 долларов против примерно 1100 долларов за iPhone 17 Pro. Получается необычное противостояние: Huawei предлагает больше аппаратных возможностей за меньшие деньги, но Apple сохраняет преимущества в скорости работы и видеосъёмке.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
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