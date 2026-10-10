Blackview представила бюджетный смартфон по имени Wave 3. Компания позиционирует новинку именно как большой смартфон, хотя внешне она напоминает скорее маленький планшет. В качестве дисплея используется 7-дюймовая IPS-матрица с частотой 90 Гц, разрешением 1280x720, стандартным соотношением сторон 16:9 и довольно широкими рамками. Смартфоны с подобными экранами не выпускались уже больше десяти лет: например, к ним можно отнести Lenovo Phab из 2015 года.

Новинка работает на базе бюджетного процессора Unisoc T610 и оснащается всего 4/32 ГБ памяти. Набор камер представлен модулями на 13 и 5 МП (главный, селфи). Из коммуникаций поддерживаются 4G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Питается смартфон от батарейки на 5000 мА*ч, информации о поддержке быстрой зарядки нет. Габариты корпуса составили 176.4 x 97 x 8.1 мм, а масса — 228 грамм.

Цена Blackview Wave 3 не сообщается.

Источник: Helpix