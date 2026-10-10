Таких смартфонов не выпускали уже десять лет: представлен Blackview Wave 3 с 7" экраном 16:9

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Blackview представила бюджетный смартфон по имени Wave 3. Компания позиционирует новинку именно как большой смартфон, хотя внешне она напоминает скорее маленький планшет. В качестве дисплея используется 7-дюймовая IPS-матрица с частотой 90 Гц, разрешением 1280x720, стандартным соотношением сторон 16:9 и довольно широкими рамками. Смартфоны с подобными экранами не выпускались уже больше десяти лет: например, к ним можно отнести Lenovo Phab из 2015 года.

Автор: Blackview Источник: www.blackview.hk

Новинка работает на базе бюджетного процессора Unisoc T610 и оснащается всего 4/32 ГБ памяти. Набор камер представлен модулями на 13 и 5 МП (главный, селфи). Из коммуникаций поддерживаются 4G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Питается смартфон от батарейки на 5000 мА*ч, информации о поддержке быстрой зарядки нет. Габариты корпуса составили 176.4 x 97 x 8.1 мм, а масса — 228 грамм.

Цена Blackview Wave 3 не сообщается.

Источник: Helpix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
По вопросам сотрудничества пишите на почту altmer1997@yandex.ru.
Мой Telegram-канал
Мой YouTube-канал
2efb
? 0 245 0
Автор Mobilkin Рейтинг +845.80
Блог Смартфоны и телефоны 830 11761 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Тоннель под Волгой: почему амбициозный и детально проработанный проект так и остаётся на бумаге, хотя к нему периодически возвращаются

Идея пересечь Волгу не по мосту, а под её дном возникла ещё в начале XX века. Российские инженеры искали надёжный способ связать европейскую и азиатскую части страны железной дорогой. Волга...

Тауэрский мост на пару и гидравлике: механизм, который поднимал пролёты в XIX веке

Сегодня подъём Тауэрского моста выглядит почти бесшумной процедурой: движение перекрывают, створки расходятся вверх, судно проходит по Темзе, и через несколько минут дорога снова соединена. В конце...

Как выбрать шуруповёрт для дома: 5 характеристик, важнее цифр на коробке

Собрать шкаф, закрепить полку, просверлить отверстие в дереве или отремонтировать что-нибудь на даче — для всего этого пригодится аккумуляторный шуруповёрт. Но при выборе легко...

Почему с томатным соусом еда становится вкуснее: что общего у кетчупа и E621

Начать кулинарное расследование я предлагаю с предельно простого кухонного эксперимента: отварите базовые макароны, отдельно обжарьте на сковороде порцию мясного фарша, а затем просто соедините...