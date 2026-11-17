Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

В операционной системе iOS 27.3 появится функция разблокировки по лицу Face Unlock для смартфона iPhone Duo. Нововведение уже добавили в свежую бета-версию прошивки, которая станет финальным крупным обновлением Apple в 2026 году.

Технология работает исключительно через внешнюю фронтальную камеру устройства и уступает в безопасности полноценному датчику Face ID. Из-за пониженного уровня защиты новую опцию нельзя использовать для подтверждения платежей в Apple Pay, а система периодически требует повторно подтверждать личность с помощью сканера отпечатков Touch ID.

Появление базового сканера лица обусловлено тем, что в первом поколении iPhone Duo отсутствует полноценный модуль Face ID. Разработчики компании планируют внедрить его только во второй или третьей ревизии устройства, поэтому пока предложили владельцам программную альтернативу.

Обычно Apple завершает календарный год выпуском второго номерного обновления, однако в 2026 году график сдвинулся из-за того, что сборка iOS 27.1 предназначалась только для iPhone Duo. Официальную дату релиза iOS 27.3 в Купертино пока не называют, но выход финальной версии ожидается 8 или 14 декабря.

Источник: mobiflip