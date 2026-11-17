Программная ошибка, которая с июля оставалась незамеченной в системе, на прошлой неделе вызвала глобальный сбой в работе сервисов Microsoft, таких как Outlook и Teams. Как сообщила американская корпорация, к цепной реакции привело сочетание трех факторов: в пиковый момент сбоя, вечером 12 ноября, более 80 процентов соответствующих серверов перестали отвечать.

По заявлению Microsoft, первопричиной стало изменение программного обеспечения в одном из центральных «цифровых входов» для потоков данных Microsoft 365 — обновление было установлено еще в июле. Более трех месяцев система работала без видимых проблем. При предварительном тестировании в лабораторных условиях ошибку обнаружить не удалось, поскольку там использовалось преимущественно устаревшее оборудование, тогда как проблема проявлялась прежде всего на более новых и мощных серверах.

Эффект домино в облаке

Ошибка проявила себя в прошлый четверг — как раз в часы пиковой нагрузки в США — из-за двух дополнительных факторов: незадолго до этого сервис для видеоконференций Teams был планово переведен на ту же основную инфраструктуру, что привело к увеличению объема передаваемых данных. В то же время из-за другой технической неполадки почти 14% серверных мощностей временно вышли из строя.

Когда вслед за этим часть серверов перестала справляться с высокой нагрузкой, автоматизированная система управления Microsoft перенаправила запросы пользователей на оставшиеся серверы — что привело к возникновению той же ошибки и на них. Менее чем за два часа этот «эффект домино» охватил практически всю систему. А поскольку к тому же отказали цифровые барьеры, разделяющие инфраструктуру по регионам мира, сбой распространился по всей планете.

Почему устранение неполадок заняло так много времени

Для таких сервисов, как Teams или облачное хранилище OneDrive, удалось относительно быстро задействовать резервные пути. С перегруженной системой электронной почты Outlook это оказалось невозможно. Процесс восстановления затянулся до субботы, так как серверы, которые перезапускали, тут же снова выходили из строя под напором накопившихся запросов. В итоге специалистам Microsoft пришлось разработать специальное исправление и перезапускать серверы поэтапно, группами.

Последствия сбоя ощущались более чем в 70 странах. Многие компании, суды, школы и государственные органы на несколько часов лишились доступа к электронной почте, календарям и онлайн-документам. Особенно серьезно пострадала сфера здравоохранения: например, в Великобритании и Канаде больницам и врачебным кабинетам пришлось частично перейти на бумажный документооборот и переносить запланированные приемы. Во многих офисах сотрудникам поневоле приходилось прибегать к личным мессенджерам, таким как WhatsApp, или к телефонной связи. По оценкам аналитиков рисков, глобальные потери экономической производительности исчисляются миллиардами долларов.

Критика цифровой зависимости

После масштабного сбоя в работе систем Microsoft вновь зазвучала резкая критика по поводу сильной зависимости многих компаний и государственных органов от одной-единственной американской корпорации. ИТ-специалисты, эксперты по защите данных и европейские конкуренты предупреждают о так называемом «концентрационном риске» (риске чрезмерной зависимости от одного источника), возникающем, когда вся офисная коммуникация завязана на одной облачной платформе.

Источник: x.com/clamanna