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Страх перед змеями заложен в человеке на генетическом уровне. Согласно исследованиям, описанным изданием Phys.org, эта реакция развилась в ходе эволюции и внесла вклад в развитие остроты зрения приматов. Боязнь змей — один из самых распространенных страхов человека в природной среде. Из всех представителей животного мира именно змеи вызывают у человека разумного (Homo sapiens) наибольший трепет.

В психиатрии боязнь змей называют офидиофобией. Слово образовано от греческих ophis («змея») и phobos («страх»). Более общий термин — герпетофобия, то есть страх перед пресмыкающимися в целом.

Масштаб явления подтверждают цифры. В 2001 году опрос Института Гэллапа показал, что 51% американских респондентов (участников опроса) назвали змей своим главным страхом. Это опередило боязнь публичных выступлений и высоты.

Исследователи задаются вопросом, почему подсознание воспринимает змей как угрозу раньше, чем сознание. По словам почетного профессора антропологии Линн Исбелл, неприязнь к змеям уходит корнями в глубокую древность и связана с эволюционным происхождением приматов. Приматы — отряд млекопитающих, к которому относятся люди, обезьяны, лемуры и долгопяты. Они отличаются от других млекопитающих тем, что в основном полагаются на зрение как на основной способ взаимодействия с окружающей средой. Чтобы понять, почему эволюционировали приматы, нужно выяснить, почему у них такое хорошее зрение, отмечается в материале.

Таким образом, боязнь змей имеет генетическую природу и связана с эволюцией приматов и остротой их зрения.

Источник: hi-tech