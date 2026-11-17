18 ноября 2026 года войдет в историю освоения космоса как знаменательная дата. В среду (примерно в 13:15 по Москве) космический аппарат «Вояджер 1» (Voyager 1), самый удаленный от Земли искусственный объект, преодолеет барьер в один световой день. Зонду потребовалось почти полвека, чтобы преодолеть расстояние, которое свет проходит за 24 часа, — 26 миллиардов километров.

Космический аппарат «Вояджер-1» был запущен с мыса Канаверал, штат Флорида, на ракете-носителе Titan IIIE-Centaur 5 сентября 1977 года. Почти такой же аппарат, «Вояджер-2», был запущен на 16 дней раньше, но «Вояджер-1» первым покинул Солнечную систему, обогнав своего «близнеца» всего через несколько месяцев после запуска. С тех пор прошло почти полвека, и «Вояджер-1» неуклонно удаляется от Земли со скоростью около 61 000 километров в час.

В 2012 году космический аппарат пересек границу гелиосферы, защитного пузыря солнечного ветра и магнитного поля, окружающего нашу Солнечную систему, и вышел в межзвездное пространство. С тех пор «Вояджер-1» путешествует через области, где влияние Солнца незначительно, и условия вокруг космического аппарата почти идентичны условиям в дальнем космосе.

Что такое световой день

Световые день — это расстояние, которое свет проходит за 24 часа, двигаясь со скоростью 299 792 километра в секунду. В пересчете на привычное нам значение это составляет 26 млрд км. Для сравнения, ближайшая звездная система, Альфа Центавра, находится примерно в 4,24 световых годах от нас. Достижение «Вояджером-1» одного светового дня означает, что радиосигналу, отправленному с Земли, потребовалось бы 24 часа, чтобы достичь зонда. Если бы ответ был передан немедленно, он вернулся бы еще через 24 часа. Связь с зондом — это не только технологическая, но и логистическая задача, требующая точного планирования каждой операции.

Это не только инженерный прорыв, но и доказательство исключительной долговечности и надежности «Вояджера-1», подчеркивает доктор Алан Каммингс, астрофизик из Калифорнийского технологического института и член научной группы миссии с 1973 года. Тот факт, что ученые все еще могут поддерживать связь с зондом на таком расстоянии, сам по себе является достижением.

Основная миссия «Вояджера-1» и «Вояджера-2»

Первоначально «Вояджеры-1» и «Вояджер-2» предназначались для исследования Юпитера и Сатурна, а также их спутников. «Вояджер-1» предоставил первые изображения недавно обнаруженных спутников Сатурна и кольца G, расширив понимание внешних планет Солнечной системы.

После завершения своей основной миссии оба зонда продолжили свой путь, возвращая бесценные данные из регионов, до которых не добирался ни один другой созданный человеком объект. Именно «Вояджер-1» первым предоставил ученым информацию об энергетическом спектре низкоэнергетических галактических космических лучей — частиц, которые не достигают внутренней гелиосферы из-за влияния солнечного ветра.

Ценный артефакт для внеземных цивилизаций на борту аппарата

Оба зонда «Вояджер» несли знаменитую «Золотую пластинку» — 12-дюймовый позолоченный медный диск, содержащий звуки и изображения, предназначенные для знакомства потенциальных внеземных исследователей с Землей и ее обитателями. Диск включал, среди прочего, музыкальные произведения (от Чака Берри до Бетховена), песни аборигенов, приветствия на 55 языках и инструкции, указывающие местоположение нашей планеты. Хотя некоторые эксперты выражали опасения, что передача координат Земли спровоцирует нежелательных посетителей из дальнего космоса, Алан Каммингс придерживается более осторожного подхода: «Крайне маловероятно, что кто-либо найдет эту пластинку. Вселенная слишком огромна».

Как связаться с «Вояджером-1»

Поддерживать связь с «Вояджером-1» — непростая задача. Космический аппарат использует три основные станции сети дальней космической связи, расположенные в Мадриде, Калифорнии и Австралии, которые обеспечивают непрерывную связь с объектами в дальнем космосе.

Оба зонда питаются от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ), мощность которых с каждым годом уменьшается. В настоящее время «Вояджер-1» теряет около 4 ватт в год. Его первоначальная мощность составляла 470 ватт. Ограниченные энергетические ресурсы вынуждают инженеров отключать научные приборы один за другим и более экономно распоряжаться оставшейся энергией. Дополнительная угроза — замерзание гидразина, топлива, используемого для маневрирования зонда. Если температура упадет ниже критического уровня, «Вояджер-1» может потерять способность корректировать курс.

Как долго просуществует «Вояджер-1»

Согласно текущим оценкам, «Вояджер-1» будет поддерживать минимальную функциональность до начала 2030-х годов. После этого, когда его энергетические запасы будут исчерпаны, зонд потеряет связь с Землей, продолжая свое путешествие сквозь межзвездную пустоту. Его ближайшей точкой будет звезда Gliese 445 в созвездии Малой Медведицы, до которой он достигнет примерно через 40 000 лет. Он пролетит мимо на расстоянии 1,7 световых лет.

«Вояджер-1» — это не только технологический успех, но и символ человеческой любознательности и стремления раздвигать границы возможного. Его путешествие вдохновляет целые поколения ученых и инженеров.

Источник: Space