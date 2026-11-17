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Три новые модели G-Shock Mudman GDG-B100 поступили в продажу в Германии по цене 219 евро. Casio впервые оснастила эту линейку экраном MIP, который лучше читается под прямыми солнечными лучами. Но вместе с новым дисплеем часы потеряли Tough Solar: теперь вместо солнечной зарядки используется обычная батарейка со сроком службы около двух лет.

Экран получил красную светодиодную подсветку для работы в темноте. Встроенный акселерометр отслеживает шаги, дистанцию, скорость и темп бега. Через Bluetooth часы подключаются к смартфону, синхронизируют время и передают данные тренировок. GPS самого устройства нет: для корректировки измеренного расстояния используется навигация смартфона.

При этом Mudman сохранила защиту, ради которой покупают G-Shock: корпус выдерживает удары, грязь и погружение в воду на глубину до 200 метров. Часы весят 66 г, их размеры составляют 63,6 x 49,6 x 16,2 мм. Предусмотрены секундомер, интервальный таймер, четыре будильника и мировое время с поддержкой 38 часовых поясов.

Покупателям предлагают три исполнения: GDG-B100-1 в чёрном цвете, GDG-B100-1A3 с сине-зелёными акцентами и GDG-B100-1A5 с жёлтыми элементами. Все версии используют батарейку CR2032, рассчитанную примерно на два года работы. Получается необычный обмен: Mudman получила более современный экран и функции тренировок, но лишилась возможности пополнять заряд от солнца.

Источник: casio