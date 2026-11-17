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Olight представила два налобных фонаря Perun X и Perun Ultra, которые можно за несколько секунд превратить в ручные светильники. Старшая модель выдаёт до 2400 люмен и освещает пространство на расстоянии до 350 метров. Производитель фактически предлагает одно устройство вместо двух отдельных фонарей.

Perun X развивает максимальную яркость 2000 люмен, а Perun Ultra — 2400 люмен. Оба устройства получили съёмную конструкцию: фонарь можно извлечь из оголовья, закрепить на одежде с помощью клипсы или установить на металлическую поверхность благодаря магниту в задней части корпуса.

Предусмотрены направленный, рассеянный, комбинированный и красный свет. В комбинированном режиме Perun X освещает пространство на расстоянии до 300 метров, а Perun Ultra — до 350 метров. Максимальная яркость рассеянного света достигает 1000 люмен, красного — 60 люмен. Есть и режим SOS.

Оба фонаря оснащены аккумуляторами ёмкостью 4000 мА·ч с зарядкой через USB-C или магнитный разъём MCC. В экономичном режиме Moonlight заявлена автономность до 33 дней. Корпуса защищены от воды по стандарту IPX7 и выдерживают падения с высоты до 1,5 метра. Вес Perun X составляет 120 г, Perun Ultra — 130 г.

Стоимость новинок составит 89,99 и 119,99 доллара соответственно. Продажи на Amazon должны начаться 19 ноября 2026 года.

Источник: olight