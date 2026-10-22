Sony прекратила поддержку 5G для смартфонов Xperia, которые были неофициально импортированы
На Reddit появилось немало жалоб от владельцев, заявляющих, что их смартфоны Xperia лишились поддержки 5G после обновления прошивки летом текущего года. Подобные сообщения публикуются как минимум пять раз в месяц, и источником проблемы стало июньское обновление ПО 2026 года.
Речь идет о телефонах, применяемых в регионах без официальной поддержки производителем. Среди затронутых устройств числятся Xperia 1 V и более новые модели; о трудностях писали пользователи из США, Канады, Австралии и нескольких европейских государств.
Ранее владельцы телефонов Xperia применяли обходной способ включения 5G: они активировали функцию DSDS (dual-SIM dual-standby), а затем перезагружали устройство. Но теперь этот вариант не действует. Пользователь MurderousLemur на Reddit подтвердил, что на его Xperia 1 VI поддержка 5G пропала.
В сообществе Reddit получила распространение новая методика включения 5G на телефонах Xperia: во второй слот устанавливается SIM-карта с поддержкой 5G, затем слот отключается, прошивается модемный файл из японской сборки и слот активируется снова.
Источник: androidauthority
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