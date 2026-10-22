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На Reddit появилось немало жалоб от владельцев, заявляющих, что их смартфоны Xperia лишились поддержки 5G после обновления прошивки летом текущего года. Подобные сообщения публикуются как минимум пять раз в месяц, и источником проблемы стало июньское обновление ПО 2026 года.

Речь идет о телефонах, применяемых в регионах без официальной поддержки производителем. Среди затронутых устройств числятся Xperia 1 V и более новые модели; о трудностях писали пользователи из США, Канады, Австралии и нескольких европейских государств.

Sony Xperia 1 IV Автор: Sony Источник: sumahodigest.com

Ранее владельцы телефонов Xperia применяли обходной способ включения 5G: они активировали функцию DSDS (dual-SIM dual-standby), а затем перезагружали устройство. Но теперь этот вариант не действует. Пользователь MurderousLemur на Reddit подтвердил, что на его Xperia 1 VI поддержка 5G пропала.

В сообществе Reddit получила распространение новая методика включения 5G на телефонах Xperia: во второй слот устанавливается SIM-карта с поддержкой 5G, затем слот отключается, прошивается модемный файл из японской сборки и слот активируется снова.

Источник: androidauthority