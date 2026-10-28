Sony анонсировала 50-мегапиксельный сенсор LYTIA 720 для камер смартфонов

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Sony представила новый сенсор изображения LYTIA 720, который создан для установки в основные камеры смартфонов. В нём применены технологии, ранее доступные только в топовых сенсорах серии LYTIA.

Новая матрица выполнена по многослойной CMOS-технологии и имеет эффективное разрешение 50 мегапикселей при оптическом формате 1/1,56 дюйма. Один пиксель сенсора занимает площадь размером 1 микрометр.

Автор: lytia Источник: mt.today

Главный акцент Sony сделала на съёмке в темноте. За это отвечает технология UHCG (Ultra High Conversion Gain) — метод усиления сигнала матрицы с повышенным коэффициентом преобразования заряда в напряжение. По заявлению производителя, использование UHCG снижает уровень случайных шумов на фотографиях вдвое по сравнению с предшествующими разработками компании.

Видеосъёмка на LYTIA 720 доступна в формате 4K при 60 кадрах в секунду с поддержкой HDR и постоянной работой автофокуса по всей площади матрицы. Для предотвращения смазывания движущихся объектов сенсор захватывает расширенный динамический диапазон за один кадр, а не за несколько последовательных снимков.

Автор: lytia Источник: mt.today

За сам динамический диапазон отвечает технология Hybrid Frame-HDR, поднимающая этот показатель до 100 децибел. Она совмещает информацию с длинной выдержкой для тёмных и средних по яркости зон кадра с короткой выдержкой для светлых участков. Это нужно для сохранения деталей в тенях и предотвращения пересвеченных областей на фото.

Начало массовых поставок сенсора Sony LYTIA 720 производителям мобильных устройств запланировано на первую половину ноября 2026 года.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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