«Смотри в оба»: интригующий тизер Xiaomi 18 Pro в России

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| Новость | Смартфоны и телефоны

На улицах Москвы появилась реклама с интригующим слоганом «Смотри в оба». Это официальный тизер скорого выхода в России флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Компания явно намекает на главную особенность новинок — дополнительный дисплей на задней панели. Глобальная презентация серии должна состояться уже 17 ноября в Париже.

Главная интрига, которую Xiaomi раскрывает через рекламу, заключается в конструкции камер. Второй экран, интегрированный в блок основных камер, — это не просто декоративный элемент. Он превращает заднюю панель смартфона в полноценный инструмент для создания идеальных селфи: вместо использования урезанной фронтальной камеры вы можете задействовать основную, самую совершенную оптику, видя себя на вспомогательном дисплее в реальном времени. Также второй экран позволяет быстро проверять уведомления, отвечать на звонки, управлять музыкой и просматривать календарь без разблокировки основного дисплея.

Автор: Xiaomi

Основная камера, по предварительным данным, будет построена на базе системы Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами, один из которых — перископический телеобъектив. Что касается расцветок — новая серия смартфонов предположительно будет доступны в элегантных цветах («Вельветовый красный» и «Космический синий») и привычных «Асфальтово сером» и «Белом».

Автор: Xiaomi
Автор: Xiaomi
Автор: Xiaomi
Автор: Xiaomi

В основе новинок, как ожидается, будет лежать новейший флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, выполненный по 2-нм техпроцессу. По данным Qualcomm, это первые в мире мобильные чипы с частотой CPU, превышающей 5 ГГц. Производительность выросла на 13%, энергоэффективность — на 37%, а графика Adreno стала мощнее до 44% по сравнению с предыдущим поколением. Модель Pro Max, по слухам, может получить ещё более производительную версию — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Источник: mi.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Главный редактор AndroidLime.ru и одноименного канала в Дзене. Автор обзоров гаджетов и статей о технологиях и сотовой связи. Пишите: slavik.sc@gmail.com
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