Смартфоны vivo и iQOO получат новые опции OriginOS 7

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания vivo опубликовала график поэтапного распространения обновлений для фирменной оболочки OriginOS 7, которые будут выходить с 29 октября до конца декабря. Обновления затронут цветовые профили камеры, интерфейс приложения съемки, встроенный редактор галереи и визуальное оформление системных элементов управления.

Первыми 29 октября шесть новых цветовых стилей камеры получат смартфоны серий X300 и X200, включая версии с поддержкой спутниковой связи. В конце декабря аналогичные фотопрофили станут доступны на iQOO 13, iQOO 15, iQOO 15 Ultra, iQOO 15T и складном X Fold5. Со второй недели ноября начнется редизайн интерфейса камеры с возможностью кастомизации главного экрана на моделях X300 и iQOO 15, а в середине декабря обновленный интерфейс появится на устройствах линейки X200 и iQOO 13.

Автор: vivo Источник: www.vivo.com.cn

В ноябре на устройствах с операционной системой OriginOS 7 обновится интерфейс плавающих элементов управления в системных приложениях. Это затронет такие приложения, как «Телефон», «Сообщения», «Настройки» и «Погода». На третьей неделе ноября пользователи получат возможность отключать водяные знаки на фотографиях в редакторе альбома и функцию выравнивания при их редактировании. В конце декабря будет завершено внедрение расширенной палитры настроек камеры, которая позволит сохранять и передавать пользовательские пресеты.

Источник: opersystem

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Автор dima0782 Рейтинг +610.70
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