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Компания Huawei обновила сведения о совместимости операционной системы HarmonyOS 7 с беспроводными наушниками Apple AirPods. На официальном сайте производителя появился список поддерживаемых гарнитур, включающий модели от базовых AirPods первых поколений до флагманских AirPods Max, AirPods Pro 3 и AirPods 5.

При подключении наушников к смартфонам под управлением HarmonyOS 7.0 и выше пользователям становятся доступны уведомления о повторном сопряжении через встроенное всплывающее окно Real-Time Window, а также отображение заряда аккумулятора в строке состояния или виджете автономности устройств.

При этом расширенные возможности сопряжения действуют только на смартфонах Huawei. Для планшетов и компьютеров бренда наушники работают в режиме стандартной Bluetooth-гарнитуры, а автоподключение после расторжения пары требует ручного выбора устройства в настройках беспроводных сетей.

Источник: xiaomitoday