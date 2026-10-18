Смартфоны Huawei с HarmonyOS 7 получили расширенные опции для работы с AirPods
Компания Huawei обновила сведения о совместимости операционной системы HarmonyOS 7 с беспроводными наушниками Apple AirPods. На официальном сайте производителя появился список поддерживаемых гарнитур, включающий модели от базовых AirPods первых поколений до флагманских AirPods Max, AirPods Pro 3 и AirPods 5.
При подключении наушников к смартфонам под управлением HarmonyOS 7.0 и выше пользователям становятся доступны уведомления о повторном сопряжении через встроенное всплывающее окно Real-Time Window, а также отображение заряда аккумулятора в строке состояния или виджете автономности устройств.
При этом расширенные возможности сопряжения действуют только на смартфонах Huawei. Для планшетов и компьютеров бренда наушники работают в режиме стандартной Bluetooth-гарнитуры, а автоподключение после расторжения пары требует ручного выбора устройства в настройках беспроводных сетей.
Источник: xiaomitoday
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