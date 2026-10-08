Смартфону станет проще распознать владельца в темноте: Google готовит новое улучшение для Pixel

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Разблокировка по лицу на смартфонах Pixel может стать надежнее в темноте. В тестовой версии Android 17 QPR3 обнаружили новую функцию, которая, судя по найденным упоминаниям, должна помогать системе распознавать пользователя при недостаточном освещении.

Автор: Amjith S Источник: unsplash.com

Компания уже проводит публичное тестирование версии QPR3 на совместимых устройствах Pixel. В новой сборке пока не так много заметных изменений, однако исследование системного кода показало, что компания работает над дополнительной подсветкой для этой функции.

Сейчас разблокировка по лицу может работать менее стабильно, если вокруг слишком темно. Новая разработка должна решить эту проблему за счет подсветки лица во время распознавания. Как именно она будет выглядеть и каким способом смартфон станет освещать лицо, пока не сообщается.

При этом найденные элементы показывают, что производитель уже продумывает настройки новой возможности. В системе есть упоминания управления уровнем подсветки и выбора условий, при которых она должна включаться. Однако функция пока находится на раннем этапе разработки, поэтому ее окончательный вариант может заметно отличаться от того, что обнаружили в текущей бета-версии.

Финальный релиз Android 17 QPR3 ожидается в марте. До этого компания еще может доработать новую функцию и раскрыть больше подробностей о том, как именно она будет использоваться при разблокировке смартфонов.

Источник: Rozetked

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