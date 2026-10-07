В начале осени Xiaomi представила нетипичную «раскладушку» Xiaomi 18 Fold. Внешне новинка очень напоминала еще не представленный iPhone Duo, и это было неслучайно: таким образом компания словно пыталась обогнать Apple и переманить к себе часть его аудитории.

Судя по всему, эта затея не удалась. Если верить инсайдеру RD Observation, за первые полторы недели с начала продаж в Китае купили всего 89 тысяч Xiaomi 18 Fold, что по меркам миллиардного китайского рынка не так уж и много.

Xiaomi 18 Fold Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Показатели Xiaomi по-настоящему меркнут на фоне результатов Huawei Pura X Max, первой «раскладушки» в подобном форм-факторе: на сегодняшний день она была продана в количестве целого миллиона экземпляров. И хотя этот аппарат поступил в продажу ещё в начале мая, можно предположить, что в первые недели спрос на него всё же был выше.

Что касается самого iPhone Duo, то он поступит в продажу только в конце месяца, так что размышлять о его успехах пока рано.

Источник: MT