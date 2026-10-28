Samsung выпустила обновление One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy A57 и A37

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Компания Samsung расширила географию и список поддерживаемых устройств для развертывания фирменной оболочки One UI 9 на базе операционной системы Android 17. Обновление стало доступно не только для флагманских смартфонов бренда, но и для представителей среднебюджетной линейки, включая модели Galaxy A57 и Galaxy A37.

Распространение апдейта происходит поэтапно в зависимости от региона, в связи с чем доступность прошивки может различаться для разных стран. В ближайшее время производитель планирует добавить в график обновлений смартфона Galaxy A25, а также продолжить развертывание ПО для предыдущих поколений устройств.

При этом часть пользователей флагманских смартфонов серий Galaxy S24 и Galaxy S25 столкнулась с повышенным расходом энергии аккумулятора после установки One UI 9. Параллельно южнокорейский производитель ведет разработку следующего крупного обновления, которое может получить название Galaxy OS с глубокой интеграцией функций искусственного интеллекта.

Источник: smartworld