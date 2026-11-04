Samsung призвала менять трескающиеся iPhone Duo на Galaxy Z Fold8 в серии ироничных постов

В своей новой рекламной кампании южнокорейский бренд высмеял проблему трескающихся экранов у детища конкурента, получившую название «крэкгейт», и предложил покупателям альтернативу в виде Galaxy Z Fold8. В одной запрещенной в РФ соцсети канадское подразделение Samsung выложило пост со словами, что складные экраны для компании не в новинку, и что она знает о них «пару-восьмерку вещей» (игра слов с отсылкой к номеру модели). Ну, а далее следует призыв переходить на Galaxy Z Fold8. Все это сопровождается изображениями той самой печально известной трещины на дисплее iPhone Duo.

Малайзийский офис Samsung пошел еще дальше. Там иронично заметили, что они «спокойно складывают свои телефоны и занимаются повседневными делами», пока другие говорят о надежности экранов. Австралийское представительство бренда тоже не осталось в стороне и опубликовало короткое видео пользовательницы, медленно раскладывающей Galaxy Z Fold8, а поверх этого ролика — надпись: «Так звучит жизнь, когда экран не ломается при открытии смартфона». Завершили марафон издевок представители Samsung Saudi Arabia. Они показали видео с Galaxy Z Fold8, на экране которого красовалась та самая трещина iPhone Duo, но в итоге выяснилось, что это просто обои рабочего стола.

Дебют первого складного смартфона от Apple омрачился неприятным сюрпризом: ряд пользователей обнаружил, что дисплеи их устройств трескаются, причем матрица выходит из строя ровно по центру. Поскольку дефект проявляется у всех абсолютно одинаково, это указывает на вероятный просчет в конструкции шарнира Apple. Производитель уже начал менять проблемные устройства.

Источник: 9To5Google