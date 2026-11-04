Samsung призвала менять трескающиеся iPhone Duo на Galaxy Z Fold8 в серии ироничных постов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

В своей новой рекламной кампании южнокорейский бренд высмеял проблему трескающихся экранов у детища конкурента, получившую название «крэкгейт», и предложил покупателям альтернативу в виде Galaxy Z Fold8. В одной запрещенной в РФ соцсети канадское подразделение Samsung выложило пост со словами, что складные экраны для компании не в новинку, и что она знает о них «пару-восьмерку вещей» (игра слов с отсылкой к номеру модели). Ну, а далее следует призыв переходить на Galaxy Z Fold8. Все это сопровождается изображениями той самой печально известной трещины на дисплее iPhone Duo.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Малайзийский офис Samsung пошел еще дальше. Там иронично заметили, что они «спокойно складывают свои телефоны и занимаются повседневными делами», пока другие говорят о надежности экранов. Австралийское представительство бренда тоже не осталось в стороне и опубликовало короткое видео пользовательницы, медленно раскладывающей Galaxy Z Fold8, а поверх этого ролика — надпись: «Так звучит жизнь, когда экран не ломается при открытии смартфона». Завершили марафон издевок представители Samsung Saudi Arabia. Они показали видео с Galaxy Z Fold8, на экране которого красовалась та самая трещина iPhone Duo, но в итоге выяснилось, что это просто обои рабочего стола.

Дебют первого складного смартфона от Apple омрачился неприятным сюрпризом: ряд пользователей обнаружил, что дисплеи их устройств трескаются, причем матрица выходит из строя ровно по центру. Поскольку дефект проявляется у всех абсолютно одинаково, это указывает на вероятный просчет в конструкции шарнира Apple. Производитель уже начал менять проблемные устройства.

Источник: 9To5Google

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
? 0 152 0
Автор DMyakin Рейтинг +216.60
Блог Смартфоны и телефоны 832 12001 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему в пустыне Атакама расцвели растения? Разбираем особенности природного явления

Пустыня Атакама считается одной из самых засушливых территорий планеты. Она состоит из скал, каменистых склонов и обширных пространств, где дождей не бывает годами. Однако в 2026 году пейзаж...

Природа изобрела пластик до людей: как пчелы делают биоразлагаемый «целлофан» и чему у них учатся ученые

Около трети всего пластика, который производят в мире — это полиэтилен. Из него делают пакеты, пищевую пленку, контейнеры и упаковку для товаров повседневного спроса. Этот материал стал...

«Феррари» отдала победу Ферстаппену, а Антонелли стал чемпионом: итоги Гран-при Мехико Формулы-1 2026 года

Сезон Формулы-1 2026 года постепенно подходит к своему завершению. Уже на девятнадцатом этапе стало известно имя чемпиона. Как прошёл Гран-при Мехико, как «Феррари» отдала победу Максу Ферстаппену...

Обзор Kiwi Ears AD1: недорогой ЦАП с поддержкой CTIA

Мы много говорим о разнообразных портативных ЦАПах, однако пока ещё не касались предельно компактных, легких и недорогих решений на чипах от не особо именитых компаний. При том, что последние уже...

Создан компьютер из живых бактерий: как деление клеток в микроканалах заменяет работу процессора

В математике и программировании существует большой класс задач, которые легко сформулировать, но крайне трудно решить в большом масштабе. Их называют комбинаторными задачами полного перебора....

Парк Юрского периода ближе, чем кажется? Ученые нашли кровь динозавра возрастом 115 млн лет

Международная группа исследователей опубликовала в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статью, которая вызвала серьезные споры среди палеонтологов. Авторы работы изучили...