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Компания Samsung приступила к внутреннему тестированию пользовательского интерфейса One UI 9.5, несмотря на то что стабильная версия One UI 9.0 только начинает поступать на рынок. Ранние сборки программного обеспечения были зафиксированы на серверных ресурсах производителя, что указывает на активную фазу разработки следующего поколения оболочки.

В число первых тестируемых устройств вошли флагманы серии Galaxy S26, а также складные аппараты Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Кроме того, следы новых прошивок обнаружились для моделей среднего класса, включая смартфоны Galaxy A57 и Galaxy A17. В перспективе масштабное обновление охватит десятки устройств фирменного модельного ряда.

Запуск публичного тестирования ожидает пользователей ближе к концу года, а выход стабильного релиза запланирован на следующий год. При этом владельцы более ранних флагманских линеек, в частности серии Galaxy S23, вероятно, не получат One UI 9.5, поскольку для них актуальная версия One UI 9 станет последним крупным обновлением операционной системы.

Источник: android.com