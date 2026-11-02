Samsung обновила Galaxy A16 и A35 до Android 17: One UI 9 добралась до доступных моделей

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Samsung начала распространять крупное обновление One UI 9 для двух популярных смартфонов среднего и начального ценовых сегментов. Galaxy A16 и Galaxy A35 переходят на Android 17, а размер прошивки в отдельных версиях достигает почти 3 ГБ.

Обновление меняет не только оформление интерфейса. Владельцы смартфонов получают расширенные настройки быстрой панели, новые средства контроля конфиденциальности и переработанные системные приложения. В частности, появилась возможность гибче менять размеры элементов Quick Panel, а индикатор местоположения предупреждает, когда приложение обращается к геоданным устройства.

Разница между моделями заключается в сроках дальнейшей программной поддержки. Galaxy A16 относится к устройствам с обещанными шестью поколениями обновлений Android. После перехода на Android 17 смартфон сохраняет право как минимум ещё на три крупных обновления — вплоть до Android 20. Для Galaxy A35 производитель предусмотрел четыре года обновлений операционной системы, поэтому Android 18 станет последней крупной версией в рамках первоначальных обязательств Samsung. Обновления безопасности для A35 обещаны до марта 2029 года.

В One UI 9 также появились отдельное меню «Гарантия и обслуживание», улучшения Samsung DeX и Samsung Notes, а также дополнительные инструменты специальных возможностей. Обновление распространяется по воздуху, поэтому сроки появления прошивки зависят от региона и версии устройства. Проверить её наличие можно через «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

Источник: phonearena