Samsung наказали за игровые ограничения Galaxy S21, S22 и планшетов Tab S8

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung грозит штраф в $15,1 млн за скрытое ограничение производительности смартфонов Galaxy S21, Galaxy S22 и планшетов Galaxy Tab S8. Южнокорейская Комиссия по справедливой торговле решила наказать компанию за рекламу игровых возможностей устройств, в которой не раскрывалась работа системы, автоматически ограничивавшей производительность процессора и графического ускорителя при запуске требовательных игр.

Автор: Samsung Источник: news.samsung.com

В центре разбирательства оказалась технология Game Optimizing Service (GOS), предназначенная для управления нагревом устройств во время игр. По данным регулятора, она устанавливала предельный уровень производительности сразу после запуска определённых приложений, причём ограничения действовали независимо от температуры устройства и других условий. В отдельных случаях, согласно материалам разбирательства, скорость работы процессора могла снижаться примерно на 30% относительно максимального уровня.

При этом в рекламе Samsung делала акцент на мощных процессорах, быстром отклике дисплеев и плавном игровом процессе. Регулятор посчитал, что умолчание о программных ограничениях мешало покупателям объективно оценить возможности устройств. Размер взыскания составит около 20,1 млрд южнокорейских вон, или $15,1 млн. При определении суммы учитывалось и то, что в марте 2022 года компания выпустила обновление ПО, позволявшее пользователям снять ограничения производительности. 핑+1

Samsung не согласилась с решением и намерена оспаривать его в установленном порядке. Компания указывает, что GOS служит для управления нагревом и стабильной работы устройств при длительных игровых нагрузках. Разбирательство касается не самого применения механизмов ограничения производительности, а того, что покупателям не сообщили об этих ограничениях при продвижении смартфонов и планшетов.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 233 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 11931 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Физики наконец выяснили, как именно возникает статическое электричество при ударе одинаковых предметов

Когда два твердых предмета ударяются друг о друга или трутся поверхностями, между ними переходит электрический заряд. В повседневной жизни мы замечаем это, когда синтетическая одежда начинает...

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?