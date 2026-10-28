Samsung наказали за игровые ограничения Galaxy S21, S22 и планшетов Tab S8

Samsung грозит штраф в $15,1 млн за скрытое ограничение производительности смартфонов Galaxy S21, Galaxy S22 и планшетов Galaxy Tab S8. Южнокорейская Комиссия по справедливой торговле решила наказать компанию за рекламу игровых возможностей устройств, в которой не раскрывалась работа системы, автоматически ограничивавшей производительность процессора и графического ускорителя при запуске требовательных игр.

В центре разбирательства оказалась технология Game Optimizing Service (GOS), предназначенная для управления нагревом устройств во время игр. По данным регулятора, она устанавливала предельный уровень производительности сразу после запуска определённых приложений, причём ограничения действовали независимо от температуры устройства и других условий. В отдельных случаях, согласно материалам разбирательства, скорость работы процессора могла снижаться примерно на 30% относительно максимального уровня.

При этом в рекламе Samsung делала акцент на мощных процессорах, быстром отклике дисплеев и плавном игровом процессе. Регулятор посчитал, что умолчание о программных ограничениях мешало покупателям объективно оценить возможности устройств. Размер взыскания составит около 20,1 млрд южнокорейских вон, или $15,1 млн. При определении суммы учитывалось и то, что в марте 2022 года компания выпустила обновление ПО, позволявшее пользователям снять ограничения производительности. 핑+1

Samsung не согласилась с решением и намерена оспаривать его в установленном порядке. Компания указывает, что GOS служит для управления нагревом и стабильной работы устройств при длительных игровых нагрузках. Разбирательство касается не самого применения механизмов ограничения производительности, а того, что покупателям не сообщили об этих ограничениях при продвижении смартфонов и планшетов.

Источник: gizmochina