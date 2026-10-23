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Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy S24 и Galaxy S25 через Amazon в США. Цены стартуют с $489, а каждый аппарат получает новую батарею, оригинальные комплектующие и годовую гарантию производителя. Раньше программа Certified Re-Newed была доступна преимущественно через собственный магазин Samsung.

На Amazon появились 14 конфигураций семи моделей — от Galaxy S24 FE до Galaxy S25 Ultra. Самый доступный вариант стоит $489, а цена восстановленного Galaxy S25 Ultra начинается с $979. Покупатели могут выбирать объём памяти, но для каждой модели доступны ограниченные варианты расцветки.

Samsung восстанавливает смартфоны силами собственных специалистов, использующих оригинальные детали, включая новую сертифицированную батарею. Перед продажей каждый аппарат проходит проверку по 147 пунктам контроля качества. В комплект входят кабель для передачи данных, краткое руководство и инструмент для извлечения SIM-карты.

На восстановленные устройства распространяется ограниченная гарантия производителя сроком на один год. Также покупатели могут оформить страховку Samsung Care+.

Источник: gizmochina