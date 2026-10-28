Samsung опубликовала официальный список смартфонов и планшетов Galaxy для One UI 9, однако в нем отсутствуют некоторые модели
Samsung раскрыла список смартфонов и планшетов Galaxy, которые должны получить One UI 9 на базе Android 17. Перечень опубликовало японское подразделение компании. В нем указаны поддерживаемые устройства, а также сроки выхода обновления для местного рынка. Полный глобальный список производитель пока не представил.
Распространение прошивки началось в сентябре, а в ближайшие месяцы обновление станет доступно для других устройств. Основной этап запланирован на октябрь, ноябрь и декабрь, однако владельцам некоторых моделей придется подождать до января 2027 года.
Полный перечень устройств, упомянутых в японской публикации, приведен в таблице ниже:
|Серия
|Модели
|Galaxy S26
|Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE
|Galaxy S25
|Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE
|Galaxy S24
|Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
|Galaxy S23
|Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
|Galaxy Z
|Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5
|Galaxy A
|Galaxy A57, A37, A27, A17, A56, A36, A26, A16, A55, A35, A25, A54, A34
|Galaxy Tab S11
|Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
|Galaxy Tab S10
|Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+
|Galaxy Tab S9
|Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+
|Galaxy Tab A
|Galaxy Tab A11, Tab A11+
|Другие планшеты
|Galaxy Tab Active 5 Pro, Galaxy Tab S6 Lite (2024)
|Galaxy XCover
|Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
При этом перечень относится к японскому рынку и может отличаться от списков для других стран. Отсутствие устройства в таблице само по себе не подтверждает, что оно не получит обновление: некоторые модели могли не включить из-за особенностей местного ассортимента.
Окончательный список совместимых устройств и сроки выхода One UI 9 для разных рынков производитель может уточнить позднее.
Источник: AndroidPolice
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