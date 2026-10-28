Samsung опубликовала официальный список смартфонов и планшетов Galaxy для One UI 9, однако в нем отсутствуют некоторые модели

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Samsung раскрыла список смартфонов и планшетов Galaxy, которые должны получить One UI 9 на базе Android 17. Перечень опубликовало японское подразделение компании. В нем указаны поддерживаемые устройства, а также сроки выхода обновления для местного рынка. Полный глобальный список производитель пока не представил.

Распространение прошивки началось в сентябре, а в ближайшие месяцы обновление станет доступно для других устройств. Основной этап запланирован на октябрь, ноябрь и декабрь, однако владельцам некоторых моделей придется подождать до января 2027 года.

Полный перечень устройств, упомянутых в японской публикации, приведен в таблице ниже:

Серия Модели Galaxy S26 Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE Galaxy S25 Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE Galaxy S24 Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE Galaxy S23 Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE Galaxy Z Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5 Galaxy A Galaxy A57, A37, A27, A17, A56, A36, A26, A16, A55, A35, A25, A54, A34 Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra Galaxy Tab S10 Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+ Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+ Galaxy Tab A Galaxy Tab A11, Tab A11+ Другие планшеты Galaxy Tab Active 5 Pro, Galaxy Tab S6 Lite (2024) Galaxy XCover Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

При этом перечень относится к японскому рынку и может отличаться от списков для других стран. Отсутствие устройства в таблице само по себе не подтверждает, что оно не получит обновление: некоторые модели могли не включить из-за особенностей местного ассортимента.

Окончательный список совместимых устройств и сроки выхода One UI 9 для разных рынков производитель может уточнить позднее.

Источник: AndroidPolice