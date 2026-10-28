Samsung опубликовала официальный список смартфонов и планшетов Galaxy для One UI 9, однако в нем отсутствуют некоторые модели

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung раскрыла список смартфонов и планшетов Galaxy, которые должны получить One UI 9 на базе Android 17. Перечень опубликовало японское подразделение компании. В нем указаны поддерживаемые устройства, а также сроки выхода обновления для местного рынка. Полный глобальный список производитель пока не представил.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Распространение прошивки началось в сентябре, а в ближайшие месяцы обновление станет доступно для других устройств. Основной этап запланирован на октябрь, ноябрь и декабрь, однако владельцам некоторых моделей придется подождать до января 2027 года.

Полный перечень устройств, упомянутых в японской публикации, приведен в таблице ниже:

Серия Модели
Galaxy S26 Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE
Galaxy S25 Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE
Galaxy S24 Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
Galaxy S23 Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
Galaxy Z Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5
Galaxy A Galaxy A57, A37, A27, A17, A56, A36, A26, A16, A55, A35, A25, A54, A34
Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S10 Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+
Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+
Galaxy Tab A Galaxy Tab A11, Tab A11+
Другие планшеты Galaxy Tab Active 5 Pro, Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy XCover Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

При этом перечень относится к японскому рынку и может отличаться от списков для других стран. Отсутствие устройства в таблице само по себе не подтверждает, что оно не получит обновление: некоторые модели могли не включить из-за особенностей местного ассортимента.

Окончательный список совместимых устройств и сроки выхода One UI 9 для разных рынков производитель может уточнить позднее.

Источник: AndroidPolice

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 3131 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Смартфоны и телефоны 832 11931 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Физики наконец выяснили, как именно возникает статическое электричество при ударе одинаковых предметов

Когда два твердых предмета ударяются друг о друга или трутся поверхностями, между ними переходит электрический заряд. В повседневной жизни мы замечаем это, когда синтетическая одежда начинает...

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?