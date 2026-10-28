3D без очков на столе: Sony анонсировала небольшой дисплей ELF-MN1

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Sony анонсировала ELF-MN1, компактный дисплей, который выводит 3D-изображение без очков и гарнитур. Это шестидюймовая модель из семейства пространственных дисплеев Spatial Reality Display, рассчитанная на установку на столе. Она входит в линейку XYN, которую компания развивает для работы с пространственным контентом. Подключается к компьютеру или смартфону одним кабелем USB-C. По данным Sony, поддерживаются Windows, iOS и Android, а для создания собственного контента доступен SDK.

Автор: Sony Источник: news.kakaku.com

В основе микрооптическая линзовая панель с разрешением 1080 на 2160 пикселей, это 403 ppi. Sony утверждает, что такая плотность пикселей самая высокая среди её пространственных дисплеев. Яркость составляет 470 нит, контрастность 1350 к 1. Объём создаётся за счёт слежения за глазами: сенсор определяет положение зрачков, и картинка пересчитывается под точку обзора. Для работы в тёмном помещении к сенсору добавили инфракрасный датчик.

Экран в чёрной рамке стоит на прозрачной акриловой подставке с наклоном назад. На официальных изображениях показаны объёмные сцены: городской квартал с трамваем, камин с горящими поленьями и аквариум с золотыми рыбками. Среди сценариев использования компания называет аватары, персонажей и объекты, созданные в решениях XYN. Также заявлена поддержка сервиса цифровых фигурок Holomodel.

Автор: Sony Источник: www.gdm.or.jp
Автор: Sony Источник: www.gdm.or.jp

В корпусе есть стереодинамики по 1 Вт и микрофон. Рекомендованный угол установки 25 градусов, 3D виден с расстояния от 30 до 80 см.

В Японии новинка поступит в продажу 11 декабря, за неё просят около 54 тысяч иен (~$340).

Источник: GDM

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