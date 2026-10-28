Huawei выпустила Pura 90 Plus с аккумулятором на 5700 мА·ч и новым Kirin 9025

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Huawei представила в Китае смартфон Pura 90 Plus с новым процессором Kirin 9025 и основной камерой с дюймовым сенсором. Модель также выделяется из семейства Pura 90 изогнутой металлической рамкой и экраном с закруглениями по всем четырём сторонам. Продажи начнутся 31 октября.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

Основная камера получила разрешение 50 Мп, оптическую стабилизацию и переменную диафрагму f/1.6-f/4.0. Она позволяет менять количество света, поступающего на сенсор, без использования программной имитации. В дополнение установлены 48-мегапиксельная телефотокамера с макрорежимом и оптической стабилизацией, 40-мегапиксельный широкоугольный модуль и датчик цветопередачи Red Maple.

Новый Kirin 9025 дебютировал именно в этой модели. По заявлению Huawei, оптимизация аппаратной части, программного обеспечения и облачных компонентов повышает общую производительность устройства на 19%. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 7 и оснащён 6,8-дюймовым LTPO-экраном разрешением 2848 x 1276 пикселей с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Аккумулятор ёмкостью 5700 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. В Китае смартфон предложат в версиях с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Цены составляют 5499, 5999 и 6999 юаней соответственно. До 30 ноября действует скидка до 300 юаней, снижающая стартовую цену до 5199 юаней.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 429 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 11935 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Свет заставляет крыльчатку вращаться: история радиометра Крукса

В стеклянной колбе стоит крошечная вертушка. Четыре лёгкие пластинки с одной стороны чёрные, с другой — светлые. Стоит вынести прибор на солнце или поднести к лампе, и крыльчатка...

Почему шмелей не разводят ради мёда, хотя они тоже его запасают

Шмель приносит в гнездо нектар и пыльцу, строит из воска ёмкости для корма и живёт в семье с маткой и рабочими особями. По этим признакам он очень похож на медоносную пчелу. Однако привычных пасек,...

«Микрон» 10РУ-101С: ресивер-коротыш с необычной шкалой радио из позднего СССР

Советские ресиверы были почти экзотикой. Тюнер-усилители, как их называли в СССР, выпускали нечасто. Но именно среди них и оказался такой особенный образец, как «Микрон» 10РУ-101С. Что же...

Почему опасно возвращать деньги, которые незнакомец случайно перевёл на карту

Вам на телефон приходит СМС из банка: «Вам зачислено 10 000 рублей». Следом раздается звонок с незнакомого номера. Взволнованный голос на другом конце провода сбивчиво объясняет: «Ой, простите ради...

Почему в СССР полвека жили со 127 вольтами в розетке, а потом перешли на 220

Многие помнят переключатель «127/220 В» на задней стенке советского телевизора или радиолы. В старых домах Москвы и Ленинграда 127 вольт держались в розетке до конца 1980-х. Ниже я объясню, откуда...