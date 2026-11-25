Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Mercedes-Benz впервые выставит на открытый аукцион один из экспериментальных прототипов серии C 111, которые до этого все без исключения находились в корпоративной коллекции марки: ранее компания отказывалась продавать эти автомобили, несмотря на поступавшие предложения от покупателей. Выставленный на торги экземпляр модели C 111-II, известный под внутренним обозначением Wagen 33, построен в 1970 году, он сохранил оригинальный четырехроторный двигатель Ванкеля мощностью 345 лошадиных сил.

Суперкар прошёл восстановление в классическом центре Mercedes-Benz и находится в рабочем состоянии, его кузов изготовлен из стеклопластика, установлены двери типа «крыло чайки». Всего за время работы над программой C 111 было собрано 17 экземпляров разных поколений, до настоящего времени сохранилось 13 машин.

Автомобиль способен развивать максимальную скорость 300 км/ч, время разгона до 100 км/ч составляет 4,8 секунды. В оснащение входят пятиступенчатая механическая коробка передач, дисковые тормоза на всех колёсах и независимая подвеска.

Показания одометра составляют 24 766 км. Вместе с автомобилем на аукцион передадут два комплекта колёсных дисков: стандартные алюминиевые и облегчённые магниевые, предназначенные для трековых заездов.

Торги пройдут на аукционе RM Sotheby's в Париже, вырученные средства направят на проект развития музея Mercedes-Benz. Компания заключила договорное обязательство не продавать другие экземпляры C 111 в течение следующих 25 лет.

Оценочная стоимость лота составляет более 25 миллионов евро.

Источник: Mercedes-Benz