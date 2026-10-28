Северный океан мог усиливать ледниковые периоды: моделирование показало эффект в 74%

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Расширение ледников в Северном полушарии могло запускать цепную реакцию в океанах, которая усиливала охлаждение всей планеты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сент-Эндрюс, предложившие объяснение того, как процессы в Северной Атлантике могли влиять на климатические условия у берегов Антарктиды.

Учёные предполагают, что наступление ледников сначала охлаждало воды Северной Атлантики. Затем холодные водные массы распространялись на юг и меняли циркуляцию Южного океана. В результате океан мог поглощать и удерживать больше углекислого газа, снижая его концентрацию в атмосфере. Поскольку CO₂ способствует удержанию тепла, его сокращение усиливало глобальное похолодание.

Компьютерное моделирование показало масштаб возможного эффекта: охлаждение только северных широт обеспечило снижение содержания атмосферного углекислого газа на 74% от результата отдельного сценария, в котором охлаждали всю планету. Это указывает на то, что климатические изменения в одном полушарии могли запускать значительные процессы в другом, без необходимости изначально охлаждать Землю целиком.

Работа помогает объяснить, как рост северных ледников мог влиять на углеродный цикл и способствовать развитию ледниковых эпох. Пока речь идёт о механизме, продемонстрированном в компьютерных моделях: он дополняет представления о причинах древних похолоданий, но не доказывает, что именно этот процесс был единственным или главным фактором каждого ледникового периода.

Источник: sciencedaily