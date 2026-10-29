Почему звук «кс-кс» работает на всех кошек: объяснение ветеринаров

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| Новость | Наука и космос

Фелинологи выявили универсальный механизм, при котором кошки откликаются на звуковую комбинацию «кс-кс». Явление не имеет полного научного обоснования, однако специалисты по поведению животных предложили несколько объяснений эффективности этого звука.

Основная версия связана с особенностями слухового аппарата кошачьих. Эти животные слышат звуки частотой до 64 килогерц, что значительно превышает диапазон человеческого слуха. Согласные звуки в комбинации «кс-кс» создают резкие акустические импульсы, которые легко выделяются из фонового шума.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Специалисты предполагают, что механизм работает через контраст. В повседневной речи люди не используют подобные звуковые паттерны, поэтому кошка воспринимает их как отклонение от нормы. Это срабатывает охотничий инстинкт животного, которое должно реагировать на непредвиденные или необычные звуки в окружающей среде. Мозг кошки мгновенно направляет внимание на источник сигнала.

Исследования фелинологов показывают, что кошки почти всегда откликаются на этот звук, независимо от пола, возраста или предыдущего опыта общения с человеком. Явление демонстрирует универсальность акустического воздействия на кошачьих.

Несмотря на практическое применение этого метода вызова, научная база остается неполной. Ветеринарная сообщество продолжает исследовать механизмы восприятия звука кошками.

Источник: hi-tech

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Автор Derbi Рейтинг +4.00
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