FiiO представила портативный CD-плеер DM11 с балансным выходом и поддержкой Bluetooth 5.4

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания FiiO представила компактный портативный CD-плеер DM11 с поддержкой протокола Bluetooth 5.4. Устройство выполнено в круглом алюминиевом корпусе с крышкой из закаленного стекла, позволяющей наблюдать за вращением диска. Масса новинки составляет 263,5 грамма при толщине корпуса 25 миллиметров.

Звуковая система проигрывателя базируется на двух микросхемах ЦАП Cirrus Logic CS43198 и усилителях SGM8262. Для подключения наушников имеются два варианта разъёмов: несимметричный 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Максимальная выходная мощность составляет 500 мВт при сопротивлении наушников 32 Ом. Модель также оснащена системой электронной защиты от встряхиваний, разъемом USB-C для использования устройства в качестве внешнего преобразователя и функцией копирования аудиодорожек на внешние накопители.

Автор: FiiO Источник: www.hifihub.com.br

Питание проигрывателя обеспечивают два съемных аккумулятора емкостью по 1000 мАч, которые при необходимости можно заменить на стандартные батарейки формата АА. Продажи FiiO DM11 стартуют 11 ноября 2026 года в черном, голубом и оранжевом вариантах исполнения по цене около 119 долларов США.

Источник: hifihub

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Интересуюсь технологиями и рассказываю о них вам.
? 0 709 0
Автор dima0782 Рейтинг +612.70
Блог Аудио и звук 1190 6759 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему шмелей не разводят ради мёда, хотя они тоже его запасают

Шмель приносит в гнездо нектар и пыльцу, строит из воска ёмкости для корма и живёт в семье с маткой и рабочими особями. По этим признакам он очень похож на медоносную пчелу. Однако привычных пасек,...

«Микрон» 10РУ-101С: ресивер-карлик с необычной шкалой радио из позднего СССР

Советские ресиверы были почти экзотикой. Тюнер-усилители, как их называли в СССР, выпускали нечасто. Но именно среди них и оказался такой особенный образец, как «Микрон» 10РУ-101С. Что же...

Почему опасно возвращать деньги, которые незнакомец случайно перевёл на карту

Вам на телефон приходит СМС из банка: «Вам зачислено 10 000 рублей». Следом раздается звонок с незнакомого номера. Взволнованный голос на другом конце провода сбивчиво объясняет: «Ой, простите ради...

Почему в СССР полвека жили со 127 вольтами в розетке, а потом перешли на 220

Многие помнят переключатель «127/220 В» на задней стенке советского телевизора или радиолы. В старых домах Москвы и Ленинграда 127 вольт держались в розетке до конца 1980-х. Ниже я объясню, откуда...

Гибридные наушники с хлёстким басом и удобной посадкой. Обзор Kiwi Ears Stardust

Синти-поп с его быстрыми клавишными ритмами и фанк - стили, с которыми гибридные наушники Kiwi Stardust раскрываются по полной. Также они не напрягают уши посадкой, и дают свободный от сибилянтов...