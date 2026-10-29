FiiO представила портативный CD-плеер DM11 с балансным выходом и поддержкой Bluetooth 5.4

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания FiiO представила компактный портативный CD-плеер DM11 с поддержкой протокола Bluetooth 5.4. Устройство выполнено в круглом алюминиевом корпусе с крышкой из закаленного стекла, позволяющей наблюдать за вращением диска. Масса новинки составляет 263,5 грамма при толщине корпуса 25 миллиметров.

Звуковая система проигрывателя базируется на двух микросхемах ЦАП Cirrus Logic CS43198 и усилителях SGM8262. Для подключения наушников имеются два варианта разъёмов: несимметричный 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Максимальная выходная мощность составляет 500 мВт при сопротивлении наушников 32 Ом. Модель также оснащена системой электронной защиты от встряхиваний, разъемом USB-C для использования устройства в качестве внешнего преобразователя и функцией копирования аудиодорожек на внешние накопители.

Питание проигрывателя обеспечивают два съемных аккумулятора емкостью по 1000 мАч, которые при необходимости можно заменить на стандартные батарейки формата АА. Продажи FiiO DM11 стартуют 11 ноября 2026 года в черном, голубом и оранжевом вариантах исполнения по цене около 119 долларов США.

Источник: hifihub