Анонсированы напольные акустические системы AudioSolutions Overture G4

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Производитель акустических систем AudioSolutions представил четвертое поколение напольных колонок начальной серии Overture G4. В новую линейку вошли две трехполосные модели Overture S G4 и Overture M G4, заменившие предыдущую серию O3 и перенявшие технические решения из старших семейств Figaro и Virtuoso.

Ключевой особенностью конструкции стало применение корпуса типа «коробка в коробке», где внутренний каркас изолирован от внешнего для снижения паразитных резонансов и вибраций. В высокочастотном диапазоне задействован шелковый купольный твитер от серии Figaro, работающий в связке с обновленным кроссовером, а средние и низкие частоты воспроизводят динамики диаметром от 15,2 до 18,3 сантиметра в зависимости от модели.

Младшая модель Overture S G4 высотой 103 сантиметра имеет чувствительность 90,5 дБ, тогда как более крупная Overture M G4 демонстрирует показатель 91 дБ. Поставки акустики в европейские розничные сети уже начались, а стоимость стартует от 6000 евро за пару младшей версии и от 7500 евро за старшую модель.

Источник: fairaudio