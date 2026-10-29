MacBook Pro получил сенсорный экран впервые за всю историю линейки

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Компания Apple обновила линейку ноутбуков MacBook Pro, добавив поддержку сенсорного управления — впервые за время существования серии. Устройства выпускаются в двух размерах: с диагональю экрана 35,6 см (14 дюймов) и 40,6 см (16 дюймов). Предзаказ стартовал сразу после анонса, продажи начнутся 6 ноября.

Экран построен на матрице Tandem OLED с технологией PROLED XDR, частота обновления которой меняется от 10 до 120 Гц в зависимости от задачи. Пиковая яркость составляет 2000 нит, заявленная контрастность — 10 000 000:1. Разрешение дисплея 14-дюймовой версии — 3024x1986 точек, 16-дюймовой — 3472x2266 точек. Поддерживаются цветовые пространства P3 и Adobe RGB.

С помощью касаний можно масштабировать объекты, перемещать элементы на экране и работать с 3D-моделями. Поддержку сенсорного ввода получили фирменные программы Apple — Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro.

На экране ноутбука появился Dynamic Island — элемент интерфейса, перенесённый с iPhone. Он отвечает за доступ к поиску Spotlight, ассистенту Siri, уведомлениям и управлению воспроизведением музыки.

Вычислительную мощность обеспечивают чипы M5 Pro и M5 Max. В зависимости от конфигурации доступна оперативная память от 24 до 128 ГБ и накопитель SSD объёмом от 1 до 16 ТБ. Из портов предусмотрены три Thunderbolt 5, HDMI, слот SDXC для карт памяти, разъём MagSafe и аудиовыход. Есть модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

По сравнению с предыдущим поколением новые модели стали тоньше и легче: вес 14-дюймовой версии — 1,38 кг, 16-дюймовой — 1,82 кг. Заявленное время работы от батареи — до 22 часов воспроизведения видео у младшей модели и до 24 часов у старшей. Технология быстрой зарядки позволяет восполнить 50% заряда за 30 минут.

За звук отвечают шесть динамиков с поддержкой формата Dolby Atmos. На крышке ноутбука вернули светящийся логотип Apple.

Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с чипом M5 Pro начинается от 2899 долларов (около 278 000 рублей), 16-дюймового — от 3399 долларов (около 326 000 рублей). Максимальная версия с чипом M5 Max, 128 ГБ памяти и SSD на 16 ТБ стоит 14 549 долларов (около 1 396 000 рублей).

Источник: 4pda