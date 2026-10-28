Commencal вернула велосипедам здравый смысл: новый Tempo V2 проще обслуживать

Производитель горных велосипедов Commencal обновил алюминиевую модель T.E.M.P.O. V2, сделав ставку на практичность вместо погони за максимально аккуратным внешним видом. Главное изменение — новая схема прокладки тросов и гидролиний: они по-прежнему проходят внутри рамы, но входят в рулевую трубу через боковые отверстия, а не через рулевую колонку. Благодаря этому обслуживание рулевых подшипников становится проще, поскольку механику больше не нужно разбирать сложную систему внутренней проводки.

В остальном велосипед сохранил прежнюю конструкцию. Это двухподвес с алюминиевой рамой, 29-дюймовыми колёсами, задней подвеской с ходом 125 мм и передней вилкой на 140 мм. Кинематика Virtual Contact System рассчитана на эффективное педалирование и сохранение сцепления с поверхностью на неровных трассах. Геометрия также осталась прежней: угол рулевой трубы составляет 65,5 градуса, а подседельной — 76,6 градуса.

Рама изготовлена из алюминиевого сплава 6069 и весит заявленные 3440 г. Производитель также обновил защитные элементы на раме, предназначенные для уменьшения шума от цепи и защиты от ударов. Предусмотрены крепление для фляги, площадка для инструментов под верхней трубой, совместимость с переключателем стандарта UDH и шинами шириной до 64 мм. Рама прошла сертификацию EFBE Category 5, а для первого владельца предусмотрена пожизненная гарантия.

В комплектации с компонентами RockShox велосипед получил вилку Lyrik Ultimate, амортизатор Super Deluxe Select с индивидуальной настройкой, 12-скоростную трансмиссию Shimano XT, четырёхпоршневые тормоза Shimano XT и колёса DT Swiss XM 1700. Заявленная масса велосипеда в размере S без педалей составляет около 15 кг. Полная сборка стоит $6400, а раму можно приобрести отдельно за $1900. Commencal уже открыла продажи обновлённой модели.

Источник: bikerumor