Подключение двух пар наушников и поддержка Auracast: Twelve South представила Bluetooth-адаптер AirFly View

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| Новость | Аудио и звук

Компания Twelve South представила новый адаптер AirFly View для подключения беспроводных наушников к аудиоустройствам без Bluetooth. Главными особенностями модели стали встроенный дисплей и поддержка технологии Bluetooth Auracast.

Автор: Twelve South Источник: www.twelvesouth.com

Внешне новинка напоминает версию Pro 2, однако вместо крупных кнопок управления на передней панели установлен экран. Он отображает информацию о работе устройства, в том числе уровень заряда аккумулятора, а также упрощает настройку и подключение наушников.

Адаптер работает по Bluetooth 5.3 и позволяет одновременно подключить две пары беспроводных наушников к одному источнику звука. Поддержка Auracast дает возможность принимать аудиотрансляции с совместимых устройств. Эта технология также используется для передачи звука на поддерживающие ее наушники, колонки и слуховые аппараты.

Автор: Twelve South Источник: www.twelvesouth.com

Как и другие модели серии, новинка работает в двух режимах. В режиме передатчика она отправляет звук с устройств с аудиовыходом, например бортовой мультимедийной системы самолета, на беспроводные наушники. Режим приемника позволяет передавать аудио со смартфона или планшета на автомобильную магнитолу и другую аппаратуру с AUX-входом. Заявленное время автономной работы достигает 16 часов. Для зарядки предусмотрен разъем USB-C.

Новинка доступна в черном и синем цветах. Приобрести ее можно на официальном сайте производителя и на Amazon за 80 долларов США.

Источник: Notebookcheck

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