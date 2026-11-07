Нож Zero Tolerance 0316 получил сталь, устойчивую к сколам, и рукоять из микарты

Американская компания Zero Tolerance представила складную модель 0316 — массивный нож для тяжёлой повседневной работы, который заметно отличается от современных компактных EDC-моделей. Новинка получила прочную инструментальную сталь CPM Cru-Wear, рукоять из чёрной микарты и конструкцию, рассчитанную на уверенный хват даже в перчатках. Выпуск приурочен к 20-летию бренда, основанного в 2006 году.

Длина 0316 в раскрытом состоянии составляет 8,29 дюйма (около 21 см), а длина рабочей части — 3,5 дюйма (8,9 см). Для компактного карманного инструмента это довольно крупные размеры. Zero Tolerance сознательно сделала ставку не на минимальную массу и незаметное ношение, а на прочность и удобство при силовой работе. Широкая форма клинка с профилем clip point дополнена насечками на обухе для упора большим пальцем.

Главный технический акцент — сталь CPM Cru-Wear производства Crucible. Она отличается высокой вязкостью и лучше сопротивляется сколам и трещинам при нагрузках, чем многие более твёрдые марки стали. При этом Cru-Wear не относится к нержавеющим сплавам, поэтому поверхность обработана чёрным покрытием PVD, которое дополнительно защищает металл от коррозии. Механизм открывания использует керамические шарикоподшипники KVT, а фиксатор выполнен по схеме liner lock.

Рукоять собрана на стальных лайнерах и получила объёмные накладки из чёрной полотняной микарты. Этот композит обеспечивает цепкий хват и не становится скользким при намокании. Предусмотрены переставляемая карманная клипса, отверстие для темляка и регулируемый осевой узел. В США новинка предлагается за 280 долларов при заявленной обычной цене 350 долларов. По сути, 0316 стала возвращением Zero Tolerance к собственному образу тяжёлого рабочего инструмента, с которого начиналась история марки.

Источник: gearpatrol