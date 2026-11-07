Кассеты снова в моде: COOLGEEK P1 получил прозрачный механизм и Bluetooth 5.3

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Кассетный плеер COOLGEEK P1 позволяет наблюдать за движением ленты, вращением катушек и работой внутреннего механизма прямо во время прослушивания. Разработчики представили устройство на Kickstarter, сделав ставку не только на возвращение кассет, но и на необычную конструкцию с полностью открытой механикой. Корпус сочетает прозрачные элементы, алюминиевую раму с обработкой на станках с ЧПУ и физические органы управления.

Автор: COOLGEEK Источник: www.kickstarter.com

При этом P1 не ограничивается воспроизведением старых записей. Плеер оснащён Bluetooth 5.3, а встроенный HD-дисплей показывает доступные беспроводные устройства и позволяет выбрать нужные наушники или акустику. Для управления предусмотрен боковой латунный энкодер: с его помощью можно просматривать варианты подключения и подтверждать выбор. Предусмотрен и стандартный разъём 3,5 мм для проводных наушников.

Воспроизводит устройство стереозаписи, но записывать собственные аудиокассеты не умеет. Также здесь нет системы шумоподавления Dolby: производитель использовал экранированную магнитную головку и двигатель с двойным экранированием для уменьшения электрических помех. Разработчики не рекомендуют кассеты C-120 с тонкой и уязвимой лентой, которая может растягиваться и застревать в механизме.

Ожидается, что первые устройства начнут отправлять покупателям партиями в начале декабря 2026 года. Проект собирает средства на Kickstarter. COOLGEEK P1 рассчитан на тех, кому недостаточно просто слушать старые кассеты: здесь сам процесс воспроизведения становится частью дизайна устройства.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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