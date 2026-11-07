Из истории Земли исчез миллиард лет: учёные выяснили, куда делись древние горные породы

В геологической летописи Земли обнаружили масштабный пробел, который в отдельных регионах охватывает более миллиарда лет. Учёные из Университета Вуллонгонга (Австралия) предложили объяснение этой загадке: древние континенты сначала медленно поднимались под воздействием потоков вещества в мантии, а затем опускались. За время подъёма эрозия уничтожила огромные толщи пород, а последующее погружение позволило скрыть оставшиеся следы под новыми осадочными слоями.

Это явление известно как Великое несогласие (Great Unconformity). Его хорошо видно в Большом каньоне США: относительно молодые породы кембрийского периода возрастом около 540 млн лет лежат непосредственно над гораздо более древними образованиями, которым больше миллиарда лет. В зависимости от местоположения между слоями отсутствует от 200 млн до более чем миллиарда лет геологической истории. Подобные разрывы обнаружены также в Европе, Азии, Африке и Австралии.

Исследователи Сантош Дхунгана и Николас Фламен изучили движение вещества земной мантии с помощью компьютерного моделирования. Расчёты показали, что в неопротерозое, примерно от 1 млрд до 540 млн лет назад, глубинные потоки поднимали древние континентальные массивы Лаврентии, Балтики и Северного Китая. Миллионы лет поверхность оставалась открытой для разрушения эрозией. Позже, уже в течение последних 540 млн лет, эти участки постепенно опускались, а морские отложения накрывали выветренные породы и сохраняли образовавшуюся границу.

Модель воспроизвела географическое распределение Великого несогласия в регионах, где оно лучше всего изучено. Авторы считают, что сочетание длительного поднятия континентов и последующего погружения объясняет исчезновение колоссальных объёмов древних пород. Однако окончательной разгадкой это пока назвать нельзя: в разных частях планеты могли действовать дополнительные механизмы, включая оледенения эпохи «Земли-снежка».

Источник: iflscience