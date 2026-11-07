Из истории Земли исчез миллиард лет: учёные выяснили, куда делись древние горные породы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

В геологической летописи Земли обнаружили масштабный пробел, который в отдельных регионах охватывает более миллиарда лет. Учёные из Университета Вуллонгонга (Австралия) предложили объяснение этой загадке: древние континенты сначала медленно поднимались под воздействием потоков вещества в мантии, а затем опускались. За время подъёма эрозия уничтожила огромные толщи пород, а последующее погружение позволило скрыть оставшиеся следы под новыми осадочными слоями.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Это явление известно как Великое несогласие (Great Unconformity). Его хорошо видно в Большом каньоне США: относительно молодые породы кембрийского периода возрастом около 540 млн лет лежат непосредственно над гораздо более древними образованиями, которым больше миллиарда лет. В зависимости от местоположения между слоями отсутствует от 200 млн до более чем миллиарда лет геологической истории. Подобные разрывы обнаружены также в Европе, Азии, Африке и Австралии.

Исследователи Сантош Дхунгана и Николас Фламен изучили движение вещества земной мантии с помощью компьютерного моделирования. Расчёты показали, что в неопротерозое, примерно от 1 млрд до 540 млн лет назад, глубинные потоки поднимали древние континентальные массивы Лаврентии, Балтики и Северного Китая. Миллионы лет поверхность оставалась открытой для разрушения эрозией. Позже, уже в течение последних 540 млн лет, эти участки постепенно опускались, а морские отложения накрывали выветренные породы и сохраняли образовавшуюся границу.

Модель воспроизвела географическое распределение Великого несогласия в регионах, где оно лучше всего изучено. Авторы считают, что сочетание длительного поднятия континентов и последующего погружения объясняет исчезновение колоссальных объёмов древних пород. Однако окончательной разгадкой это пока назвать нельзя: в разных частях планеты могли действовать дополнительные механизмы, включая оледенения эпохи «Земли-снежка».

Источник: iflscience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 218 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Наука и космос 243 9420 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему Крымскую АЭС забросили, хотя она была готова почти на 90%

В декабре 1982 года строители Крымской АЭС торжественно залили первые кубометры бетона в основание реакторного отделения. На бетоновозе закрепили плакат с обещанием построить первый энергоблок в...

Страна Пунт: египтяне плавали туда за редкостями, а мы спорим, где она находилась

Мы знаем, что египтяне привозили из Пунта. Знаем имя одного из его правителей и даже можем посмотреть, как художники изобразили его жену. Сохранились изображения кораблей, грузов и домов на опорах....

Как песчаный остров Сейбл погубил сотни кораблей

У Сейбла судно могло сесть на мель ещё до того, как команда замечала берег. Подводные песчаные косы уходят далеко за оконечности острова, а низкую сушу часто скрывает туман. За несколько столетий...

Зачем на домашнем телефоне была кнопка R или Flash и почему ею пользовались не все

На кнопочном домашнем телефоне рядом с цифрами встречалась клавиша R, Recall или Flash. С повторным набором всё было понятно: нажал — аппарат снова звонит по последнему номеру. А...

В канадское озеро три года добавляли синтетический эстроген — популяция мелкой рыбы почти исчезла

В начале 2000-х учёные в канадской провинции Онтарио начали опыт, который в обычной лаборатории выглядел бы почти невозможным. Вместо аквариума они использовали целое озеро площадью 34...

Обзора компактного GAN зарядного блока питания UGREEN S534 для путешественников

UGREEN S534 — это компактный блок «6-в-1» на 45 Вт с GaN. Изначально он придуман для путешественников. Главная фишка — несколько вилок под сети в разных странах плюс целых 4...