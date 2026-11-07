Всего за 45–60 дней: NASA рассчитывает ускорить полёты на Марс с помощью ядерных ракетных двигателей

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| Новость | Наука и космос

Ядерные ракетные двигатели могут сократить перелёт экипажа с Земли на Марс до 45-60 дней вместо нескольких месяцев, открывая NASA возможность отправлять пилотируемые экспедиции в дальний космос быстрее и с меньшими запасами топлива. Перспективы таких систем рассмотрело издание Interesting Engineering, описавшее разработки американского космического агентства.

Автор: NASA Источник: www.nasa.gov

Речь идёт о двух технологиях. Ядерный тепловой двигатель использует реактор для нагрева жидкого водорода. Расширяющийся газ выходит через сопло и создаёт тягу. По оценке NASA, такая схема обеспечивает примерно вдвое большую эффективность использования топлива по сравнению с химическими ракетными двигателями. Ядерная электрическая установка работает иначе: реактор вырабатывает электричество, которое разгоняет ионы рабочего газа, например ксенона или криптона. Тяга у неё меньше, зато двигатель способен ускорять аппарат на протяжении длительного времени.

У NASA уже есть опыт эксплуатации ядерных энергетических систем в космосе. Более 20 радиоизотопных установок использовались в различных миссиях с 1960-х годов. Ими оснащены марсоходы Curiosity и Perseverance, а аппараты Voyager 1 и Voyager 2 продолжают передавать данные из-за пределов гелиосферы. Однако радиоизотопные генераторы нельзя путать с полноценными ядерными ракетными двигателями: первые обеспечивают аппаратуру электричеством, вторые предназначены для движения космического корабля.

Одним из перспективных направлений стала программа Space Reactor-1 Freedom. NASA планирует отправить этот аппарат к Марсу в конце 2028 года, чтобы впервые продемонстрировать работу ядерной электрической двигательной установки за пределами земной орбиты. При этом полёт за 45-60 дней пока остаётся перспективной оценкой, а не подтверждённой характеристикой готового двигателя. Для практического применения ядерных ракет предстоит решить проблемы работы реактора при экстремальных температурах, защиты экипажа и длительного хранения водородного топлива.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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