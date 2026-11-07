Samsung готовит смартфон, который раздвигается вверх: Galaxy Z Slide может унаследовать дизайн Z Fold 8

Samsung показала в патенте новый вариант смартфона с выдвижным экраном, который при необходимости увеличивается за счёт вертикального сдвига верхней части корпуса. В сложенном состоянии устройство напоминает Galaxy Z Fold 8, но вместо привычного шарнира и раскрывающейся половины корпуса здесь используется раздвижной механизм. Судя по конструкции, компания рассматривает этот форм-фактор как возможное продолжение линейки складных устройств.

В патенте описаны две подвижные части корпуса. Нижнюю пользователь удерживает в руке, а верхнюю вытягивает вверх, открывая дополнительную область гибкого дисплея. Основные камеры и вспышка размещены в верхней секции. При полностью убранном экране объективы могут снимать через специальное отверстие в нижней части корпуса.

При этом сходство с Galaxy Z Fold 8 касается прежде всего пропорций корпуса в компактном состоянии. После выдвижения экран становится выше, а не шире, как у обычных складных моделей. Похожую концепцию Samsung Display уже демонстрировала на выставке MWC 2026 в Барселоне: прототип Mobile Slidable увеличивал диагональ с 5,1 до 6,7 дюйма. В исходном состоянии он использовал формат 16:9, а после расширения — 22:9. Однако выставочный образец и устройство из нового патента не следует считать одной и той же моделью.

Пока Samsung не подтвердила выпуск коммерческого смартфона. Патент описывает конструкцию, а не готовый продукт. Более того, компания ранее рассматривала и другие варианты раздвижных аппаратов, в том числе с горизонтальным увеличением экрана.

Если проект дойдёт до серийного производства, производителю придётся решить не только задачу надёжности подвижного механизма, но и проблему адаптации приложений к нескольким размерам и пропорциям дисплея. Именно от этого будет зависеть, станет ли раздвижной смартфон практичной альтернативой Galaxy Z Fold или останется эффектным экспериментом.

Источник: phonearena