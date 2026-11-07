Аналоговая лестница к хорошему звуку: представлен обновленный настольный стример FiiO R7 R2R

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Китайская компания FiiO, производитель портативной и домашней аудиотехники, обновила свой настольный стример R7 с вертикальной компоновкой. В версии R2R установлен фирменный лестничный 24-битный ЦАП из массива 192 шт. высокоточных (с допуском 0,1%) тонкопленочных резисторов. Для USB используется XMOS XU316. Обновилась и аппаратная часть — процессор Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Управление осуществляется через сенсорный экран 5,5-дюймовов с разрешением 720 x 1440 пикселей и мобильного ПО FiiO Control. Мощность усилителя для проводных наушников (балансный выход) до 4000 мВт на нагрузку 32 Ом.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Габариты и масса устройства: 110 x 134 x 160 мм и 1,33 кг. В комплекте есть подставки для наклона корпуса.

Операционная система на основе Android 13. ЦАП осуществляет локальное декодирование с параметрами 384 кГц / 32 бита и DSD256, в режиме USB-ЦАП: до 768 кГц / 32 бита и DSD512.

Выходы сигнала RCA (есть режим предварительного усилителя) и балансные на XLR. Беспроводная связь: 2,4/5 ГГц Wi-Fi для потокового контента (AirPlay, Roon) и двунаправленный Bluetooth с кодеком LDAC.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Стоимость R7 R2R на платформе aliexpress.ru (фирменный магазин марки) составляет 68 796 ₽.

Источник: Сайт производителя

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Для связи bdos@rambler.ru
? 0 205 0
Автор bdos Рейтинг +12999.20
Блог Аудио и звук 1194 6857 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Вселенная гораздо старше, а темной материи и энергии не существует: новая теория выдержала проверку рождением первых элементов

Любая космологическая теория, которая претендует на описание устройства Вселенной, обязана пройти проверку первичным нуклеосинтезом. Так в астрофизике называют процесс образования первых атомных...

Денежная шахта: почему более двухсот лет не удаётся достать спрятанный клад на острове Оук

Небольшой остров Оук расположен в заливе Махон у побережья Новой Шотландии в Канаде. С конца XVIII века он стал местом одной из самых продолжительных и затратных попыток найти спрятанный клад....

Почему Крымскую АЭС забросили, хотя она была готова почти на 90%

В декабре 1982 года строители Крымской АЭС торжественно залили первые кубометры бетона в основание реакторного отделения. На бетоновозе закрепили плакат с обещанием построить первый энергоблок в...

Страна Пунт: египтяне плавали туда за редкостями, а мы спорим, где она находилась

Мы знаем, что египтяне привозили из Пунта. Знаем имя одного из его правителей и даже можем посмотреть, как художники изобразили его жену. Сохранились изображения кораблей, грузов и домов на опорах....

Как песчаный остров Сейбл погубил сотни кораблей

У Сейбла судно могло сесть на мель ещё до того, как команда замечала берег. Подводные песчаные косы уходят далеко за оконечности острова, а низкую сушу часто скрывает туман. За несколько столетий...

Зачем на домашнем телефоне была кнопка R или Flash и почему ею пользовались не все

На кнопочном домашнем телефоне рядом с цифрами встречалась клавиша R, Recall или Flash. С повторным набором всё было понятно: нажал — аппарат снова звонит по последнему номеру. А...