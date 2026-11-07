Аналоговая лестница к хорошему звуку: представлен обновленный настольный стример FiiO R7 R2R

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Китайская компания FiiO, производитель портативной и домашней аудиотехники, обновила свой настольный стример R7 с вертикальной компоновкой. В версии R2R установлен фирменный лестничный 24-битный ЦАП из массива 192 шт. высокоточных (с допуском 0,1%) тонкопленочных резисторов. Для USB используется XMOS XU316. Обновилась и аппаратная часть — процессор Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Управление осуществляется через сенсорный экран 5,5-дюймовов с разрешением 720 x 1440 пикселей и мобильного ПО FiiO Control. Мощность усилителя для проводных наушников (балансный выход) до 4000 мВт на нагрузку 32 Ом.

Габариты и масса устройства: 110 x 134 x 160 мм и 1,33 кг. В комплекте есть подставки для наклона корпуса.

Операционная система на основе Android 13. ЦАП осуществляет локальное декодирование с параметрами 384 кГц / 32 бита и DSD256, в режиме USB-ЦАП: до 768 кГц / 32 бита и DSD512.

Выходы сигнала RCA (есть режим предварительного усилителя) и балансные на XLR. Беспроводная связь: 2,4/5 ГГц Wi-Fi для потокового контента (AirPlay, Roon) и двунаправленный Bluetooth с кодеком LDAC.

Стоимость R7 R2R на платформе aliexpress.ru (фирменный магазин марки) составляет 68 796 ₽.

Источник: Сайт производителя