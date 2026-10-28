Учёные спрогнозировали магнитную бурю 29–30 октября из-за корональной дыры

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Ориентировочно 29-30.10.2026, наша планета подвергнется атаке геомагнитными колебаниями. Это произойдет из-за солнечного ветра, который вырвался из огромной корональной дыры на поверхности светила. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подсчитали: скорость ветра достигнет примерно 600 км/с. Это почти на 50% быстрее нормы, но всё ещё недостаточно для полноценной бури.

Вероятность того, что колебания перейдут в категорию G1 («минимальная магнитная буря») оценивается как невысокая. Но кратковременный всплеск до этого уровня возможен. Последствия:

Для большинства людей это пройдёт незаметно.

Чувствительная аппаратура спутников может испытать лёгкие помехи.

Жители северных широт могут увидеть полярное сияние.

Сейчас Солнце находится в фазе низкой активности. По предварительным данным, влияние этой корональной дыры будет единственным заметным событием в ближайшую неделю. Так что можно сказать, что октябрь выдался спокойным месяцем для нашей планеты.

Источник: Первый технический