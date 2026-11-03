Samsung начала международный релиз One UI 9.0 для смартфона Galaxy A54

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Компания Samsung приступила к международному распространению стабильной версии графической оболочки One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A54. Ранее новое программное обеспечение было доступно только пользователям в Южной Корее.

Одним из первых регионов за пределами домашнего рынка стала Индия, где обновление формата A546EXXUNGZJ5 размером около 294 МБ начали получать участники бета-тестирования. Вместе со свежей прошивкой устройство получает октябрьский патч безопасности 2026 года, устраняющий 62 уязвимости системы.

В One UI 9.0 разработчики обновили панель быстрого доступа с возможностью настройки размера слайдеров громкости и яркости, переработали интерфейс приложения Samsung Health, а также добавили раздел информации о гарантии и диагностике устройства. В системе появились новые индикаторы конфиденциальности при доступе софта к геопозиции, дополнительные параметры защиты данных и расширенные опции кастомизации экрана блокировки.

Источник: opersystem