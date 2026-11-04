Redmi Turbo 6 Max может получить Dimensity 9500s и батарею 11 000 мАч

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что готовящийся смартфон Redmi Turbo 6 Max может получить аккумулятор емкостью 11 000 мАч. В его публикации также указана расчетная энергия батареи — 40,72 Вт·ч.

По данным источника, устройство получит процессор MediaTek Dimensity и экран диагональю около 7 дюймов с разрешением 2K и высокой частотой обновления. Инсайдер не назвал модель напрямую, но описание совпадает с ранее появившимися сведениями о Redmi Turbo 6 Max.

Если данные подтвердятся, батарея станет самой большой среди смартфонов Xiaomi. Ранее для будущих устройств бренда упоминалась емкость до 10 000 мАч.

Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Экран Redmi Turbo 6 Max, по утечкам, будет плоским OLED-дисплеем с частотой обновления около 185 Гц. Технология LIPO может позволить уменьшить рамки примерно до 1 мм со всех сторон.

Среди других ожидаемых особенностей называются металлическая средняя рама, защита IP68 и IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране и двойная основная камера. Мощность зарядки и характеристики датчиков пока не раскрыты.

Предыдущая модель Redmi Turbo 5 Max вышла в январе 2026 года с экраном 6,83 дюйма, разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. В ней использованы процессор Dimensity 9500s, батарея 9000 мАч и проводная зарядка мощностью 100 Вт.

Redmi Turbo 6 Max может выйти на глобальный рынок под названием Poco X9 Pro Max. Это предположение основано на кодовых именах и номерах моделей, появившихся в утечках, однако Xiaomi его не подтверждала.

Redmi пока не анонсировала устройство и не подтвердила ни одну из перечисленных характеристик. Возможный запуск в Китае в январе 2027 года также остается предположением, основанным на графике предыдущего поколения.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 326 0
Автор TanyaSTS Рейтинг +552.00
Блог Смартфоны и телефоны 832 12011 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как зубы хеликоприона сворачивались в спираль и оставались в челюсти

Окаменевшая спираль хеликоприона напоминает туго свёрнутую пилу. По её краю идут острые зубцы, причём к наружному витку они становятся всё крупнее. Долгое время палеонтологи находили такие спирали...

Почему мы не узнаем инопланетную жизнь, даже столкнувшись с ней вплотную — и как это исправить

Вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, волновал людей на протяжении всей истории. Однако только в современную эпоху у науки появились приборы, способные перевести эту проблему из области...

Зачем в русских деревнях прямо под крышей изб делали странные помещения: история и смысл светелок

Когда смотришь на старые северные избы, взгляд невольно цепляется за небольшой «домик» под самой крышей — с резными наличниками, крупным окном и будто бы не очень нужным видом. В...

Продукты, которые полезны для похудения: что добавить в рацион, чтобы меньше хотеть есть

Похудение часто осложняется не столько выбором еды, сколько постоянным чувством голода. Человек вроде бы нормально позавтракал, пообедал, но уже через час снова заглядывает в холодильник....

Студийный тракт в переносном корпусе: как «Весна-207» обошла японцев, но застряла в наводках

В IV квартале 1982 года Запорожский электромашиностроительный завод «Искра» начал промышленный выпуск портативного кассетного магнитофона «Весна-207-стерео». Корпус аппарата обладал габаритами...

Матрица реальна? ИИ случайно создал структуру пространства-времени в своей памяти

В современной физике пространство и время объединены в единую четырехмерную структуру — пространство-время. Ее геометрические свойства определяют, как движутся тела, как течет время в...