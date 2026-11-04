Redmi Turbo 6 Max может получить Dimensity 9500s и батарею 11 000 мАч

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Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что готовящийся смартфон Redmi Turbo 6 Max может получить аккумулятор емкостью 11 000 мАч. В его публикации также указана расчетная энергия батареи — 40,72 Вт·ч.

По данным источника, устройство получит процессор MediaTek Dimensity и экран диагональю около 7 дюймов с разрешением 2K и высокой частотой обновления. Инсайдер не назвал модель напрямую, но описание совпадает с ранее появившимися сведениями о Redmi Turbo 6 Max.

Если данные подтвердятся, батарея станет самой большой среди смартфонов Xiaomi. Ранее для будущих устройств бренда упоминалась емкость до 10 000 мАч.

Экран Redmi Turbo 6 Max, по утечкам, будет плоским OLED-дисплеем с частотой обновления около 185 Гц. Технология LIPO может позволить уменьшить рамки примерно до 1 мм со всех сторон.

Среди других ожидаемых особенностей называются металлическая средняя рама, защита IP68 и IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране и двойная основная камера. Мощность зарядки и характеристики датчиков пока не раскрыты.

Предыдущая модель Redmi Turbo 5 Max вышла в январе 2026 года с экраном 6,83 дюйма, разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. В ней использованы процессор Dimensity 9500s, батарея 9000 мАч и проводная зарядка мощностью 100 Вт.

Redmi Turbo 6 Max может выйти на глобальный рынок под названием Poco X9 Pro Max. Это предположение основано на кодовых именах и номерах моделей, появившихся в утечках, однако Xiaomi его не подтверждала.

Redmi пока не анонсировала устройство и не подтвердила ни одну из перечисленных характеристик. Возможный запуск в Китае в январе 2027 года также остается предположением, основанным на графике предыдущего поколения.

Источник: Gizmochina