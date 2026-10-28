Redmi K100 с батареей 10 000 мАч и 165-герцевым экраном поступил в продажу

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Redmi расширила линейку флагманских смартфонов K100, представив базовую модель с самым ёмким аккумулятором в серии. Девайс получил производительный процессор, высокочастотный дисплей и стартовую цену около 33 тысяч рублей.

В сердце K100 работает трёхнанометровый процессор Snapdragon 8 Elite с интегрированным игровым чипом D2. Микросхема отвечает за ускорение графики и повышение частоты кадров в мобильных приложениях. Память LPDDR5X Ultra обеспечивает пропускную способность данных, достаточную для одновременной работы десятков приложений без замедления.

Экран смартфона обновляется 165 раз в секунду, что в два раза превышает стандартную частоту для мобильных устройств. Панель демонстрирует яркость до 3500 нит и поддерживает технологию снижения синего спектра для продолжительного использования. Производитель отметил, что более сотни игр поддерживают одновременное применение масштабирования изображения и добавления промежуточных кадров для плавности анимации.

Автор: mi. moscow Источник: mi.moscow

Батарея объёмом десять тысяч миллиампер-часов обеспечивает работу устройства свыше двух суток без подзарядки при среднем потреблении. Поддержка ста-ваттной проводной зарядки позволяет восполнить заряд за полчаса. Функция обратной передачи энергии мощностью 27 ватт трансформирует смартфон в портативное зарядное устройство для других гаджетов. Специальный режим байпаса отключает батарею при длительных игровых сессиях, подавая напряжение напрямую из сети.

Двойная тыльная оптика состоит из полнокадрового сенсора Light Fusion 800 (50 мегапиксельной) с оптической компенсацией движения и ультраширокоугольного модуля восьми мегапиксельной разрешающей способности. Селфи-камера разрешила 20 мегапиксельной матрицей. Распознавание лица и отпечатков происходит под экраном через ультразвуковой сенсор.

Стереопара динамиков Bose воспроизводит многоканальный звук. Связность обеспечивают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC. Корпус защищён по четырём стандартам герметизации, включая IP69K, гарантирующему водонепроницаемость при погружении.

HyperOS 4 оптимизирует распределение памяти и снижает нагрузку на электропитание. Помощник Super XiaoAi 2.0 обрабатывает голосовые команды на китайском языке.

Версия с двенадцать гигабайтами и 256 гигабайтами хранилища стоит 525 долларов. Модели 12/512 гигабайта и 16/512 гигабайта оценены в 615 и 675 долларов соответственно (от 33 до 43 тысяч рублей). Продажи начнутся 31 октября.

Источник: 4pda

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