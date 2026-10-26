Разборка iFixit указала на зону напряжения в шарнире iPhone Duo

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Специалисты iFixit разобрали iPhone Duo, чтобы понять, почему у части владельцев появляются трещины и яркие линии на внутреннем дисплее. Доказанной причины пока нет, но разборка указывает на возможную уязвимую зону в механизме шарнира.

Повреждения, о которых сообщают пользователи, в основном сосредоточены рядом с местом, где гибкий кабель проходит через шарнир и примыкает к его центральной опоре. Именно здесь сходятся несколько кромок деталей, а экран испытывает наибольшую механическую нагрузку при складывании.

Чтобы проверить гипотезу, iFixit собрала объемную модель механизма, опираясь на видеоразборку, патенты Apple и данные компьютерной томографии. Наложение модели на снимки поврежденных экранов показало совпадение проблемной области с зоной у центральной опоры.

Возможных объяснений несколько. Во-первых, опорная планка может недостаточно уходить внутрь при закрытии и создавать давление на гибкий экран. Во-вторых, изогнутые направляющие шарнира при складывании приподнимаются над соседними плоскими элементами и могут деформировать дисплей.

В испытании с флуоресцентным порошком часть частиц попала в шарнир и вызвала хруст при движении. При этом большинство загрязнений задержали клеевые барьеры вокруг электроники: внутрь корпуса проникло относительно немного пыли.

Яркие линии, по мнению iFixit, не обязательно означают физический разрыв матрицы: они могут быть связаны и с повреждением проводки. Apple пока не признавала дефект и не объявляла программу ремонта или замены.

Источник: Teknoburada.Net