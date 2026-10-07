Презентован доступный смартфон Infinix Smart 20 HD с передачей данных без сети

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Infinix представила бюджетный смартфон Infinix Smart 20 HD, главным техническим новшеством которого стала технология связи Ultra Link. Данное решение позволяет осуществлять голосовые вызовы, отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать изображения по протоколу Bluetooth на расстоянии до 200 метров при отсутствии покрытия сотовой сети или подключения к интернету. Стоимость устройства в Индии составляет 10 999 индийских рупий, что эквивалентно примерно 10 200 рублей.

Дисплей смартфона выполнен по технологии IPS, имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 1600x720 пикселей. Панель поддерживает повышенную частоту обновления 120 Гц, обеспечивающую плавность отображения интерфейса, и максимальную яркость до 700 нит в режиме HBM. Режим HBM (High Brightness Mode) представляет собой кратковременное автоувеличение подсветки для сохранения читаемости экрана под прямыми солнечными лучами.

Автор: infinixmobility Источник: ru.infinixmobility.com

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а встроенного накопителя — 64 ГБ с возможностью расширения при помощи карты microSD. Новинка работает под управлением фирменной оболочки XOS 15.1 на базе операционной системы Android 15.

Фотографические возможности представлены основной 8-мегапиксельной камерой с системой автоматической фокусировки и фронтальным модулем с аналогичным разрешением 8 Мп. Звуковая система состоит из двух стереодинамиков с поддержкой алгоритмов обработки звука DTS (Digital Theater Systems) и специального режима повышенной громкости. Для очистки голоса во время разговора применяется система шумоподавления Pure Voice.

Автор: infinixmobility Источник: ru.infinixmobility.com

Автономность Infinix Smart 20 HD обеспечивает элемент питания емкостью 5000 мАч. Смартфон поддерживает зарядку мощностью до 15 Вт, однако в комплект поставки входит сетевой адаптер на 10 Вт. Габариты устройства составляют 8,25 мм в толщину при весе 189 граммов. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP64, где цифра 6 означает полную пыленепроницаемость, а 4 — защиту от брызг воды с любого направления. Модель уже доступна для заказа в трех вариантах расцветки корпуса.

Источник: 4pda

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