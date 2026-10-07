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Компания Infinix представила бюджетный смартфон Infinix Smart 20 HD, главным техническим новшеством которого стала технология связи Ultra Link. Данное решение позволяет осуществлять голосовые вызовы, отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать изображения по протоколу Bluetooth на расстоянии до 200 метров при отсутствии покрытия сотовой сети или подключения к интернету. Стоимость устройства в Индии составляет 10 999 индийских рупий, что эквивалентно примерно 10 200 рублей.

Дисплей смартфона выполнен по технологии IPS, имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 1600x720 пикселей. Панель поддерживает повышенную частоту обновления 120 Гц, обеспечивающую плавность отображения интерфейса, и максимальную яркость до 700 нит в режиме HBM. Режим HBM (High Brightness Mode) представляет собой кратковременное автоувеличение подсветки для сохранения читаемости экрана под прямыми солнечными лучами.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а встроенного накопителя — 64 ГБ с возможностью расширения при помощи карты microSD. Новинка работает под управлением фирменной оболочки XOS 15.1 на базе операционной системы Android 15.

Фотографические возможности представлены основной 8-мегапиксельной камерой с системой автоматической фокусировки и фронтальным модулем с аналогичным разрешением 8 Мп. Звуковая система состоит из двух стереодинамиков с поддержкой алгоритмов обработки звука DTS (Digital Theater Systems) и специального режима повышенной громкости. Для очистки голоса во время разговора применяется система шумоподавления Pure Voice.

Автономность Infinix Smart 20 HD обеспечивает элемент питания емкостью 5000 мАч. Смартфон поддерживает зарядку мощностью до 15 Вт, однако в комплект поставки входит сетевой адаптер на 10 Вт. Габариты устройства составляют 8,25 мм в толщину при весе 189 граммов. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP64, где цифра 6 означает полную пыленепроницаемость, а 4 — защиту от брызг воды с любого направления. Модель уже доступна для заказа в трех вариантах расцветки корпуса.

Источник: 4pda